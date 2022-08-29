彰縣議員選舉首日8人登記 無黨吳淑娟挑戰7連霸

民進黨第一選區縣議員唯一提名女性參選人許雅琳今完成登記，舉起啞鈴道具，象徵勇敢承擔責任。（許雅琳提供）

2022/08/29 19:22

〔記者張聰秋／彰化報導〕8月29日到9月2日是年底5合1舉選舉登記日，第1天彰化縣共有8人完成縣議員參選登記，其中，連任6屆、無黨籍吳淑娟也在首日完成登記，挑戰7連霸。

縣選委會統計今天完成登記有第1選舉區民進黨黃柏瑜（新人）、第1選舉區民進黨許雅琳（新人），第2選區民進黨葉國雄（現任），第3選舉區民進黨王國忠（現任）、第4選舉區時代力量鄭宇焱（新人）、第5選舉區無黨陳清峰（新人）、第6選舉區民進黨許書維（現任）、第8選舉區無黨吳淑娟（現任）、第8選舉區民進黨洪子超（新人）。

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曾在市公所服務過一段時間的許雅琳，舉起啞鈴道具，象徵勇敢承擔責任，她說，彰化縣第一選區連續2屆沒有民進黨籍女性縣議員出線，在市長林世賢鼓勵下，投入選舉順利通過黨內初選，頂著民進黨第一選區唯一提名女性參選人，她步步為營全力以赴，希望能為民進黨拿下該區一席女性縣議員席次。

時代力量彰化縣黨部主委吳韋達，今率領黨提名6位候選人召開「彰化最強，第三勢力」聯合登記記者會，吳韋達說，2018年在彰化選民支持下進到了議會，戰戰兢兢地為地方而努力，百分之百的質詢率與高達100多場大會質詢，致力監督縣政與為縣民用力發聲。在喬友大火意外發生後，獨自埋首撰寫1個多月後提出了「彰化縣公寓大廈管理維護自治條例」竟發現他是彰化縣議會70年以來，第一位也是唯一自提法案的議員，在人本城區施工品質的檢討中，他也是本屆議會唯一成立專案小組的召集人。

吳韋達拜託彰化鄉親，議會要有清流，不僅得保住他是本屆時代力量唯一一席議員席次，更要支持南彰化的鄭宇焱，南北合一，壯大時力在議會的力量。

鄭宇焱表示，他無法接受自己的故鄉一成不變，決定勇敢參選，翻轉迂腐的地方政治，擬出「新政治文化、居住正義、文化創生、交通正義」等改革議題，盼能打動大村、員林、永靖的青年人，給他機會攻下時力在南彰化第1席青年議員席次。

現任彰化縣議員無黨籍吳淑娟，年底挑戰7連霸。（擷取縣議會官網）

時代力量彰化縣黨部主委吳韋達（左4），今率領黨提名6位候選人，在縣選委會前召開「彰化最強，第三勢力」聯合登記記者會，籲請鄉親不僅要保守時力在本屆議會唯一一席的縣議員席次，南彰化員林區也要搶下一席，南北合一。（時代力量彰化縣黨部提供）

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