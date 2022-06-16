巧合？彰化藍綠參選人意外「同框」 綠議員：影響視線將移走
〔記者劉曉欣／彰化報導〕藍綠大和解？彰化縣和美鎮出現藍綠參選人巧合「同框」的選舉看板，還意外引燃「藍大於綠」的熱議，原來看板比較大的是國民黨籍和美鎮長參選人林庚壬，看板比較小的是民進黨籍爭取縣議員連任的王國忠；王國忠強調，他的看板影響旁邊工廠貨車出入，將會立即遷移！
彰美路是彰化市通往和美鎮最主要的交通要道，最近卻因為選舉看板引發民眾高度討論，也就是在林庚壬的橫幅選舉看板右側，突然多了一小塊長條狀的王國忠看板，雖然兩人分別要參選和美鎮長與縣議員，看起來彼此並不衝突，但兩人的政黨卻不同，尤其看板面積剛好是「藍大於綠」，與和美地區長期以來就是藍軍的鐵票區，與和美政治生態吻合。
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林庚壬指出，「這一切都是巧合！」這個看板已經立了2個月，他與地主是朋友，經地主友情無償商借給他使用，近來才看到自己看板旁邊多了議員王國忠的看板，雖然他與王國忠的政黨不同，但兩人年底各有不同的選舉跑道，大家都有共同的朋友，不必為了選舉就要把對方當成敵人，彼此各自加油努力，他認為在自由民主國家，這是很平常的事情。
王國忠強調，彰美路是交通要道，加上他與地主是朋友，才會緊鄰林庚壬看板旁邊，利用僅存的現有空間，立起自己的看板，但因為民眾反應看板旁邊就是工廠，看板位置會影響貨車出入視線，他將會儘快遷走，以交通安全為優先。
不過，民進黨籍縣議員賴清美表示，藍綠政黨在選舉是競爭對手，雖然是藍綠參選人的選舉看板在巧合下看起來「同框」，但民眾直接點出看板剛好是「藍大綠小」，還引爆話題，尤其是民進黨在和美鎮長選戰已提名縣議員尤瑞春參選，在同黨有推出人選之際，綠營縣議員參選人與藍營和美鎮長參選人「同框」就是怪怪的。