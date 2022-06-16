巧合？彰化藍綠參選人意外「同框」 綠議員：影響視線將移走

彰化縣彰美路出現國民黨和美鎮長參選人林庚壬與民進黨縣議員參選人王國忠選舉看板巧合「同框」畫面。（記者劉曉欣翻攝）

2022/06/16 11:55

〔記者劉曉欣／彰化報導〕藍綠大和解？彰化縣和美鎮出現藍綠參選人巧合「同框」的選舉看板，還意外引燃「藍大於綠」的熱議，原來看板比較大的是國民黨籍和美鎮長參選人林庚壬，看板比較小的是民進黨籍爭取縣議員連任的王國忠；王國忠強調，他的看板影響旁邊工廠貨車出入，將會立即遷移！

彰美路是彰化市通往和美鎮最主要的交通要道，最近卻因為選舉看板引發民眾高度討論，也就是在林庚壬的橫幅選舉看板右側，突然多了一小塊長條狀的王國忠看板，雖然兩人分別要參選和美鎮長與縣議員，看起來彼此並不衝突，但兩人的政黨卻不同，尤其看板面積剛好是「藍大於綠」，與和美地區長期以來就是藍軍的鐵票區，與和美政治生態吻合。

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林庚壬指出，「這一切都是巧合！」這個看板已經立了2個月，他與地主是朋友，經地主友情無償商借給他使用，近來才看到自己看板旁邊多了議員王國忠的看板，雖然他與王國忠的政黨不同，但兩人年底各有不同的選舉跑道，大家都有共同的朋友，不必為了選舉就要把對方當成敵人，彼此各自加油努力，他認為在自由民主國家，這是很平常的事情。

王國忠強調，彰美路是交通要道，加上他與地主是朋友，才會緊鄰林庚壬看板旁邊，利用僅存的現有空間，立起自己的看板，但因為民眾反應看板旁邊就是工廠，看板位置會影響貨車出入視線，他將會儘快遷走，以交通安全為優先。

不過，民進黨籍縣議員賴清美表示，藍綠政黨在選舉是競爭對手，雖然是藍綠參選人的選舉看板在巧合下看起來「同框」，但民眾直接點出看板剛好是「藍大綠小」，還引爆話題，尤其是民進黨在和美鎮長選戰已提名縣議員尤瑞春參選，在同黨有推出人選之際，綠營縣議員參選人與藍營和美鎮長參選人「同框」就是怪怪的。

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