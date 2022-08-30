侯友宜當藍營母雞？侯：會與有共同理念縣市長一起努力

藍營最強母雞？侯友宜表示他會和議員和外縣市理念相同的縣市首長，一起努力為民眾拚出好日子。（記者翁聿煌攝）

2022/08/30 09:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜投入競選連任，被媒體問到未來如當藍營的最強母雞，侯友宜表示，這麼多年來，他一直和所有的議員一起併肩作戰，他身為新北市長，有責任把政見落實做好，還有和其他外縣市理念相同的縣市首長，一起努力為民眾做好安居樂業，大家一起拚，拚出好日子。

侯友宜競選連任辦公室日前成立，以年輕人團隊為主，侯友宜說，年輕朋友的聲音不但要傾聽，更要把他們關心的公共議題做好，其實我們都是一棒接一棒，希望年輕朋友能夠更投入關注公共議題，讓新北市的發展能變成年輕人能安居樂業的好地方。

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侯友宜表示，他希望競選辦公室能讓年輕人成為政治實習生，從選舉過程中了解政治如何形成，以及未來在選後如何落實執行，未來把事情做好很重要，在選舉中見證台灣民主及公共議題大小事的形成過程，希望有更多年輕人加入團隊，讓新北市成為年輕人落實夢想的地方。

侯友宜說，他日前表示選舉不需要口水及惡意批評，他是希望個人把自己角色扮演好要有心為新北市土地奉獻，完全了解新北的需求，好好針對未來新北市成為更成長茁壯的大都市，為新北發展努力，這才是參選新北的最重要目的。

對於民進黨新北市長參選人林佳龍今天將由議員陪同前來登記，並與12區立委有聯合造勢活動，侯友宜表示，只要有心為新北做事，努力了解新北各地區及各方面的建設，都會給予祝福，「加油、加油」！

有媒體問副總統賴清德將在9月中旬會啟動輔選幫林佳龍助選，會不會擔心綠營府院黨全部動起來，是不公平的競爭？侯友宜表示，期待一個良性競爭，只要大家有心為這塊土地奉獻，把自己角色扮演好，好好做事最重要，「至於別人在選舉中如何扮演他的角色，我相信民眾都很清楚，眼睛也是雪亮的」。

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