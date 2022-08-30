中國無人機闖入軍方僅驅離 廖宏祥：對空鳴槍示警效果存疑

8月29日又有中國無人機騷擾金門，金防部發射信號彈示警驅離。（資料照，金防部提供）

2022/08/30 09:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國無人機近期接連侵擾我國金門防區，昨天下午4點8分，又發現中國一架民用無人機以30公尺的高度，低空闖入獅嶼的禁限制水域上空，國軍部隊立即發射信號彈示警驅離。前戰爭學院榮譽講座廖宏祥受訪表示，無人機上沒有人，對空鳴槍示警，除非鏡頭剛好對著開槍的衛兵，否則示警效果存疑。

中共屢以無人機等飛航器，擅入我國離島及軍事營區進行挑釁，國防部近日表示，後續國軍將採取包括驅離在內等必要反制措施「適切應處」，以確保國家安全。

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廖宏祥指出，國防部對無人機處置的聲明有幾個問題，一、這種處置只對超低空的消費性、玩具無人機有用，對中、高空的軍用無人機仍然只能乾瞪眼。二、低空的消費性無人機不可能有收集電子參數的酬載，國防部的聲明似乎搞不清楚無人機用途。

廖宏祥質疑，三、發現小小的空拍機還要層層上報，恐怕等上面批准之後，時速可高達30公里的玩具飛機早就飛走了。四、對空鳴槍示警，無人機上面沒有人，除非鏡頭剛好對著開槍的衛兵，否則示警效果令人存疑。

廖宏祥強調，關鍵在於現在保守的接戰規定限制射擊，其根本原因在於國防部過度曲解了李登輝總統時代的「不主動挑釁」的原意，錯是在國防部、參謀本部的高階決策者，而現在三軍統帥旁的國安會委員亦難辭其咎。

據分析，從「不主動挑釁」轉換成「不開第一槍」，甚至變更要「承受第一擊」，殊不知現代戰爭一旦開打，必定傾全力向敵方猛烈攻擊。解放軍20多年前已經宣誓「首戰即決戰」準則，台灣要承受第一擊的結果，意味著我方的有生戰力將被摧毀，毫無反擊之力。

廖宏祥直言，站哨的衛兵不敢開槍，一方面是國防部下令不准開第一槍，前線軍官不敢負責。另一方面，哨兵白天沒有實彈配備，站哨只是應付表面功夫，這種情況幾十年了，為了怕哨兵自殺，所以不配實彈。

廖宏祥直指，東引是飛彈島，天弓飛彈的密度很高，對岸派飛有人駕駛的海洋探測機到東引，如入無人之境，而最前線的金門各島，甚至成為中國無人機玩家炫耀的練習場域。今天是玩具型的低空無人機，明天若來了軍用偵察機，恐怕我方前線官兵還要層層上報，不敢直接開火，這才是台灣國防最大的危機。

他批評，每年花7、8千億元的國防經費，到頭來士兵們只能丟石頭！該懲處的是曲解「不挑釁」為「不發第一槍」甚至「要承受第一擊」，還恐嚇要把開第一槍的飛官和士兵們送軍法的國防部高官們，其所作所為是在弱化台灣國防，打擊我方士氣，降低解放軍入侵的成本，身為三軍統帥的蔡英文總統能不警覺嗎？

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