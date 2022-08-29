被嗆賤賣社宅鼻祖 林佳龍反批侯市府現行犯被逮想轉移焦點

民進黨新北市長參選人林佳龍（前右六）今晚與新北市議員李余典，在三重區聯合舉辦「新北大翻新・議員逗陣拚」政策宣講會，現場滿座。（記者魏瑾筠攝）

2022/08/29 22:09

〔記者魏瑾筠／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍連日猛攻社宅議題，指新北市政府有意標售板橋區民權段公辦都更分回的235戶青年社會住宅，被新北市政府城鄉發展局反嗆是「賤賣社宅鼻祖」；林佳龍今晚受訪回嗆，這是現行犯被逮到後想轉移焦點，強調自己是興建社宅很有名的市長，台中市的社宅規劃幾乎百分之百在他任內確定。

林佳龍今晚至三重區與新北市議員李余典聯合舉辦「新北大翻新・議員逗陣拚」政策宣講會，針對媒體在會前問及新北市城鄉局嗆他是「賤賣祖產鼻祖」，林佳龍對此回應，全台灣人在台中第二選區立委補選時都知道，台中市長盧秀燕把社宅賣給財團當豪宅去炒地皮，這是影響中二補選很重要的議題，呼籲侯友宜陣營不要轉移焦點，「不要賴給我」！

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林佳龍指出，民權段公辦都更案在2018年國民黨主席朱立倫當新北市長、侯友宜當新北市副市長時，正式向新北市議會用白紙黑字報告該處將作為社宅，但現在被新北市議員踢爆建商已在銷售中，新北市審計處也指新北市府要把它改為一般住宅。

「賣社宅去炒房，這是違反居住正義！」林佳龍抨擊，表面蓋公辦都更社宅，等財團把大樓蓋好，卻要改為一般住宅去賣、炒高價格到一坪85萬元，是偷偷摸摸的行為，林佳龍槍口對準侯市府痛批，此舉已違反市府對市議會的報告，不但跳票且涉及欺騙。

林佳龍對此呼籲，監察院應該介入調查，並表明新北市議會也會持續監督，他更當場允諾，當選市長後會把在民權段公辦都更案落實當作社宅，呼籲侯友宜刀下留宅，也呼籲建商不要代為銷售，並提醒所有的購屋人要謹慎、不要被騙，強調這是違反行政程序，可能涉及違反市議會通過預算的行為。

另，林佳龍明天將在新北市黨籍立委、市議員參選人陪同下登記參選，他開心分享心情相當期待進入新階段，很感謝37位市議員參選人，自他被徵召提名參選後的一個多月非常團結，和他就像母雞與小雞互相拉抬、造勢，氣勢越來越好。

林佳龍表示，目前已經辦了37場演講會，接下來進入到新的第2階段，會換辦更大的造勢活動，包括成立百工百業後援會，等到抽籤、確認選舉號碼，會進入第3階段盡力衝刺。

民進黨新北市長參選人林佳龍今晚與新北市議員李余典，在三重區聯合舉辦「新北大翻新?議員逗陣拚」政策宣講會，現場滿座。（記者魏瑾筠攝）

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