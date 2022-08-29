林為洲遭檢舉騎機車違規13次不罰 原因出在影片

立委林為洲日前在臉書粉專貼出一則他騎機車的競選宣傳片，被人檢舉片中多達13次交通違規，但新竹縣政府警察局表示，檢舉影片沒有清楚的車牌且無具體明確顯示日期及時間，因此無法舉發。（擷取自林為洲臉書粉專）

2022/08/29 20:22

〔記者廖雪茹／新竹報導〕立委林為洲日前在臉書粉專貼出一則他騎機車的競選宣傳片，被人檢舉片中多達13次交通違規，新竹縣政府警察局接獲民眾檢舉，但無法舉發，原因是影片從頭到尾都未拍到車牌號碼，影片沒有清楚的車牌且無具體明確顯示日期及時間！

林為洲對此回應表示，本次拍攝有關光明六路迷航影片，本意為凸顯竹北機車族的用路權益，影片確實得到非常多民眾的迴響，有不慎違規部分，在此致歉，並接受相關規定裁罰。

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檢舉民眾表示，立委林為洲拍攝自己騎機車的競選宣傳片，片中竟多次違反交通規則，「行駛人行道、行駛雙黃線等，樣樣都來。甚至片中聽到有其他駕駛按他喇叭，結果還繼續拍，有夠離譜！如果是一般民眾，不知道會被罰成什麼樣子！」林為洲此行徑危害到其他竹北市民的生命安全，已向新竹縣警察局檢舉。

新竹縣竹北警分局表示，依據「道路交通管理處罰條例第7之1」等相關規定，交通違規事實的認定， 如檢舉動態違規車輛的行為，除應攝取清楚的車輛牌號、顏色外，對於違規事實的構成，需檢附攝取連續採證照片為憑俾免爭議。

另檢舉影片應檢具原始檔案（數位圖檔）， 以確保拍攝日期、時間正確無訛，並請敘明違規的日期、時間、地址等資料後，據以提出檢舉；如檢舉交通違規所附影片、照片未顯示日期及時間，或影片、照片顯示的日期及時間與敘明內容不相符，可認該檢舉內容並不完整、明確，即屬「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第23條「檢舉資料欠缺具體明確，致無法查證，應不予舉發」情形。

也因此，關於民眾檢舉立委林為洲騎機車上臉書宣導一案，因無清楚的車牌號碼及影片未顯示日期及時間，檢舉資料欠缺具體明確而無法舉發交通違規。

林為洲表示，該影片的內容確實證明竹北的交通狀況非常壅塞，機車族在竹北的用路權益有所不平等，未來如果上任竹北市長，他不只會加強增設汽機車停車空間，竹北市內的道路標線和行車空間將會進行通盤考量改善，讓竹北的用路人有更友善的道路使用權益。

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