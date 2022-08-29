黃珊珊批社宅降租不負責任 陳時中︰投資年輕人形成正向循環

民進黨台北市長參選人陳時中至光點華山電影館，觀賞吳晟「他們在島嶼寫作」第三系列文學紀錄片《他還年輕》， 會前並與青平台基金會董事長鄭麗君接受媒體聯訪 。（記者田裕華攝）

2022/08/29 19:52

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中提出的社宅租金降10%，被無黨籍台北市長參選人黃珊珊批評不負責任，恐造成未來營收困難；陳時中晚間受訪表示，柯團隊的概念是將本求利、營收平衡，他的概念是多投資年輕人，降10%並不會讓基金垮台，但多給年輕人一些，將來年輕人回饋社會多一些，形成一個正向的循環，對台北是好事。

陳時中晚間應邀觀看吳晟「他們在島嶼寫作」第三系列文學紀錄片《他還年輕》；主辦單位青平台基金會董事長鄭麗君說，吳晟是文學史上非常重要的作家，一手務農、一手寫作，還參與社會運動，在這部紀錄片可以看到充滿文學創作、農家生活跟社會行動的結合。

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鄭麗君說，陳時中剛宣布參選時，就表達想要了解文化議題；而吳晟被稱為種樹詩人，他長期種台灣原生種的樹，來推廣台灣原生董，相信陳時中看完紀錄片後，會對文化有更全面的思維，未來可以透過種樹來讓城市生活和自然重新的連結，把台北打造成文化首都，綠色城市，充滿魅力和生命力。

對於有最新民調顯示黃珊珊在宣布參選後，民調上升，陳時中掉到第3名，陳時中說，選舉在前段，每個人都盡力爭取選民支持，民調高高低低都有，他平常心看到；雖說如此，他還是說，如果現在排到第3名去，呼籲支持他的人趕快跳出來，替他加一把力。

陳時中晚間應青平台基金會董事長鄭麗君（右）之邀，觀看吳晟「他們在島嶼寫作」第三系列文學紀錄片《他還年輕》。（記者何玉華攝）

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