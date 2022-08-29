為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃珊珊批社宅降租不負責任 陳時中︰投資年輕人形成正向循環

    民進黨台北市長參選人陳時中至光點華山電影館，觀賞吳晟「他們在島嶼寫作」第三系列文學紀錄片《他還年輕》， 會前並與青平台基金會董事長鄭麗君接受媒體聯訪 。（記者田裕華攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中至光點華山電影館，觀賞吳晟「他們在島嶼寫作」第三系列文學紀錄片《他還年輕》， 會前並與青平台基金會董事長鄭麗君接受媒體聯訪 。（記者田裕華攝）

    2022/08/29 19:52

    〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中提出的社宅租金降10%，被無黨籍台北市長參選人黃珊珊批評不負責任，恐造成未來營收困難；陳時中晚間受訪表示，柯團隊的概念是將本求利、營收平衡，他的概念是多投資年輕人，降10%並不會讓基金垮台，但多給年輕人一些，將來年輕人回饋社會多一些，形成一個正向的循環，對台北是好事。

    陳時中晚間應邀觀看吳晟「他們在島嶼寫作」第三系列文學紀錄片《他還年輕》；主辦單位青平台基金會董事長鄭麗君說，吳晟是文學史上非常重要的作家，一手務農、一手寫作，還參與社會運動，在這部紀錄片可以看到充滿文學創作、農家生活跟社會行動的結合。

    鄭麗君說，陳時中剛宣布參選時，就表達想要了解文化議題；而吳晟被稱為種樹詩人，他長期種台灣原生種的樹，來推廣台灣原生董，相信陳時中看完紀錄片後，會對文化有更全面的思維，未來可以透過種樹來讓城市生活和自然重新的連結，把台北打造成文化首都，綠色城市，充滿魅力和生命力。

    對於有最新民調顯示黃珊珊在宣布參選後，民調上升，陳時中掉到第3名，陳時中說，選舉在前段，每個人都盡力爭取選民支持，民調高高低低都有，他平常心看到；雖說如此，他還是說，如果現在排到第3名去，呼籲支持他的人趕快跳出來，替他加一把力。

    陳時中晚間應青平台基金會董事長鄭麗君（右）之邀，觀看吳晟「他們在島嶼寫作」第三系列文學紀錄片《他還年輕》。（記者何玉華攝）

    陳時中晚間應青平台基金會董事長鄭麗君（右）之邀，觀看吳晟「他們在島嶼寫作」第三系列文學紀錄片《他還年輕》。（記者何玉華攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    批國民黨操作棄保 黃珊珊酸：因找不到投給蔣萬安的理由
    2022/08/29 14:04

    批國民黨操作棄保 黃珊珊酸：因找不到投給蔣萬安的理由
    黃珊珊喊推居住正義3.0 旅館改建租長輩、釋出老公寓轉租青年
    2022/08/29 13:32

    黃珊珊喊推居住正義3.0 旅館改建租長輩、釋出老公寓轉租青年

    達永錢進台東美術館旁7%起高投報
    北市近2年僅蓋131戶社宅 陳時中團隊：黃珊珊上任後「刪了又刪」
    2022/08/28 13:12

    北市近2年僅蓋131戶社宅 陳時中團隊：黃珊珊上任後「刪了又刪」
    「他還年輕」高雄場隨片登台 吳晟：政治人物須有見識與堅持
    2022/08/27 22:41

    「他還年輕」高雄場隨片登台 吳晟：政治人物須有見識與堅持

    現代人維持健康法寶 家人的保護罩
    《他還年輕》台北首映會 重量級大咖同台力挺
    2022/08/19 13:27

    《他還年輕》台北首映會 重量級大咖同台力挺
    陳時中視察社宅 黃珊珊酸「別靠口號」：北市府經驗可供參考
    2022/07/10 17:21

    陳時中視察社宅 黃珊珊酸「別靠口號」：北市府經驗可供參考
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播