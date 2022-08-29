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    傳承李妍慧經驗參選竹市議員 楊玲宜：不放手直到夢想到手

    新竹市北區市議員參選人楊玲宜（右）由現任議員李妍慧陪同登記，號召Gogoro車隊擺出勝利隊形。（記者蔡彰盛攝）

    新竹市北區市議員參選人楊玲宜（右）由現任議員李妍慧陪同登記，號召Gogoro車隊擺出勝利隊形。（記者蔡彰盛攝）

    2022/08/29 21:06

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市北區市議員參選人楊玲宜由現任議員李妍慧陪同登記，號召Gogoro車隊擺出勝利隊形，吸引眾多粉絲逗陣相挺。楊玲宜說，她會傳承李妍慧的經驗、拚出年輕人的熱情，朝著為民服務的目標努力，「不放手，直到夢想到手！」

    楊玲宜表示，拿到登記資料袋的此刻，離選舉有種更強烈的感受，雖然因日前確診，每天都還是收到鄉親的關心，康復後馬上電力充沛四處跑，希望讓更多民眾認識她、讓更多人知道她想為北區做些什麼。

    連任多屆議員、現任民進黨發言人的李妍慧，今天特別陪同楊玲宜領表，用行動表達力挺，希望傳承為民喉舌的擔子，交棒給北區既年輕又優秀的楊玲宜。李妍慧也對現場青年夥伴印象深刻，特別是用Gogoro排開「V」字隊形，代表年輕人的活力跟創意，也象徵勝利（Victory）。

    楊玲宜說，感謝大家的支持與鼓勵，她收到來自基層的滿滿心意，會繼續努力衝刺，堅持到最後一刻，期許努力完成為民服務的目標。楊玲宜也引用職棒名將陽岱鋼的名言勉勵自己，「不放手，直到夢想到手！」

    「故鄉的美，希望每一個人都可以有機會自己去奮鬥出來！」楊玲宜特別引用知名建築師黃聲遠的金句，感性強調新竹是她第二個家，也是非常熱愛的城市，未來前進議會，一定會承襲李妍慧專業認真的精神，接力為大家服務！

    新竹市北區市議員參選人楊玲宜（中）由現任議員李妍慧（左二）陪同登記，號召Gogoro車隊擺出勝利隊形。（記者蔡彰盛攝）

    新竹市北區市議員參選人楊玲宜（中）由現任議員李妍慧（左二）陪同登記，號召Gogoro車隊擺出勝利隊形。（記者蔡彰盛攝）

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