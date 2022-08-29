選在首日完成市長參選登記 鄭運鵬：後發先至、後來居上

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬28日連跑19個行程，喉嚨已經沙啞，他表示，選在首日登記代表著「後發先至、後來居上」。（記者鄭淑婷攝）

2022/08/29 12:24

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人鄭運鵬在「桃園隊」龐大陣仗下，選在登記參選首日完成登記，28日連跑19個行程的他喉嚨已經沙啞，他表示，選在首日登記代表著「後發先至、後來居上」，這次面對的是國民黨全黨打一人、三人打一人，呼籲「桃園隊」守住桃園就是守住2024、守住桃園就是守住市民的信任。

鄭運鵬由桃園市長鄭文燦、競總總幹事黃世杰、政策平台召集人林飛帆等競選幹部、黨內市議員參選人陪同登記，喊出「運轉桃園大進化」口號。

請繼續往下閱讀...

鄭文燦表示，8年執政交出讓市民認同的成績單，這是「桃園隊」及桃園市民共同努力的成果，進步的腳步不能停下，鄭運鵬擔任立委期間，參與了桃園各項建設，對他的執政最了解、也最有心得，相信鄭運鵬不會是另個鄭文燦而是2.0版，會在他的基礎上調整各種執政方案，變得更進化、更好，他有信心未來的8年，一定看得到桃園的大進化，因此今天跟團隊陪伴鄭運鵬登記，也宣誓「市長一定會贏、議員一定會當選」。

鄭運鵬表示，桃園經過鄭文燦兩任8年的好成績，市民幸福感、認同感大幅提升，所以今天要展現實力，告訴市民「會在最短時間成軍」，也會慢慢成為鄭文燦2.0，他28日連跑19個行程，聲音已經沒有了，「雖然我的記憶體比鄭文燦小一號，但電池一定要比鄭文燦大一號」。

鄭運鵬話鋒一轉，抨擊國民黨這次是用全黨打一人，他們還面臨三人打一人，這就代表鄭文燦在桃園的成績，已經讓桃園徹底得改變，沒有過去所謂藍大於綠的問題，市民的認同感是建立在他們的好成績之上，因此競爭對手要無所不用其極地破壞他們市政建設的成績、市民的信任及每位候選人正面選舉的步驟，請大家在最後3個月，要保持這樣的實力與決心，相信桃園隊、鄭文燦的好成績及蔡英文總統對台灣近年經濟發展、國家安定及尊嚴的突破，守住桃園就是守住2024，守住桃園就是守住市民的信任。

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬在「桃園隊」龐大陣仗下，選在登記參選首日完成登記。（記者鄭淑婷攝）

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬完成登記。（記者鄭淑婷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法