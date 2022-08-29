鄭運鵬主視覺被控抄襲 設計師吐心聲：滿無奈的

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬主視覺、大型看板出爐（見圖），仿照模型零件框的大型看板引發討論之餘，國民黨籍桃園市議員詹江村也質疑與某部日劇的設計風格相似。（圖擷自臉書）

2022/08/29 07:32

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨桃園市長參選人鄭運鵬主視覺、大型看板出爐，仿照模型零件框的大型看板引發討論之餘，網路上也傳出與某部日劇的設計風格相似，對此負責鄭運鵬主視覺的設計師昨深夜也發文，無奈表示作設計好幾年，是第一次受到這樣的指控，並分享當初這樣設計的緣由。

鄭運鵬主視覺由在地設計師吳承暉Kurt操刀，吳承暉在個人臉書也分享，鄭運鵬本身就是資深宅宅，所以身為宅宅的他，發想起來就非常快速，結合動漫、玩具模型元素，以紫、綠色所組成4個零件形成1個圓圈，代表樂活、多元、健康、永續，持續讓桃園運轉大進化，也象徵動漫粉絲熟悉的「新世紀福音戰士」EVA初號機配色，凸顯鄭運鵬的年輕鮮明形象。

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不過國民黨籍桃園市議員詹江村昨也在臉書批評鄭運鵬盜版，並稱「走了一個抄襲的，來了一個盜版的，Cosplay不是這樣玩的」，他也PO出日劇《量產型璃子～女子的塑膠模型人生組裝記～ 》的劇照，並指照片是由桃園市議員參選人、謝龍介侄子謝克洋提供，謝克洋也在底下留言批「月月鳥別躲啦，出來打球呀」。

吳承暉昨晚也在臉書發文，表示主視覺剛公布就立刻有人指責他的設計是抄襲，對此他表示「其實我滿無奈的，做設計好幾年來，我算是第一次受到這樣的指控」。並指當初接到諮詢時，一開始猶豫是否要製作，不過在研究完鄭運鵬過去的元素之後，就提出以模型框架作為主視覺的概念，但畢竟這樣的風格在台灣選舉的設計上好像前所未見，原本也沒有抱持會過的期待，沒想到後來竟收到提案通過的回覆，對此他也嚇一大跳，但在過程中沒有被限制太多，鄭運鵬的反應也表示：「我很喜歡，也尊重專業不會干涉」。

吳承暉表示，會把鄭運鵬放到模型框裡面的設計，是他盯著自己的模型盒突然想到的，當初也是完全沒想到鄭運鵬願意使用，並指「應該沒有候選人願意被這樣玩吧？」，但設計後自己覺得很特別，所以還是一起呈報上去，沒想到也就這樣通過了。

這番發文也引起許多網友力挺，紛紛留言表示「這個模型概念許多設計創作都有出現過，如果要說抄襲某日劇，乾脆把這幾年有用到這類型手法的設計都算上抄襲好了」、「不認為這是抄襲」、「很棒的創意值得肯定」、「只能祝福他們繼續活在那眼界狹窄的世界裡」。也有網友笑稱「你可以說是我教你的」、「加油，之後大概還會有人說你學歷是假的」、「然後他們就會開始找你的論文」，台北市議員邱威傑也留言，「智慧財產保護表達但不保護觀念，也就是概念一樣不能算是抄襲，就像是跑步游泳，但是形式也一樣才算抄襲」。

負責鄭運鵬主視覺的設計師昨深夜也發文，表示昨設計好幾年，是第一次受到這樣的指控，並分享當初這樣設計的緣由。（圖擷自吳承暉臉書）

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬主視覺、大型看板出爐，仿照模型零件框的大型看板引發討論之餘，國民黨籍桃園市議員詹江村也質疑與某部日劇（見圖）的設計風格相似。（圖擷自謝克洋臉書）

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