藍議員驚傳要「叛變」 開直播大喊：票投民進黨立委！

2019-09-07 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨自高雄市長韓國瑜在7月黨內初選勝出後，2個月來面臨「整合不力」困境，連2位黨內重量級人士朱立倫、侯友宜都不會參加韓國瑜明（8）日的新北造勢活動。對此，桃園市議員詹江村痛批國民黨許多立委動作緩慢，至今不願表示支持韓國瑜的造勢活動。他更怒嗆，要是藍營立委在臉書宣傳韓國瑜的活動，他就要呼籲他所有支持者，把票投給民進黨立委。

詹江村今日在直播中痛批，韓國瑜聲勢正好的時候，每個立法委員都希望韓去站台，韓國瑜也來者不拒，能幫就盡量幫。然而這些立法委員最近看到韓國瑜被媒體撲天蓋地的撲殺的時候，在看到坊間傳出王金平跟郭台銘的新聞時，卻默不作聲。

詹江村痛批，明日是韓國瑜生死存亡之秋，有幾個立法委員PO出活動？「沒有！你知道我們的支持者去要求他們PO，有些被刪文、有些被封鎖、有些被置之不理」。詹江村更激動高喊，「你告訴我這些國民黨立委是支持韓國瑜的？你去死死啦」！

詹江村表示，這些立委本來長年就是跟王金平配合的，現在不支持韓國瑜，是在跟王金平面子、給籌碼，「讓王金平最後可以利用我們，帶槍投靠，最後還不是支持民進黨！」詹江村甚至氣到表示，與其讓這些立委帶槍投靠去支持民進黨，「我不如現在總統支持韓國瑜，立法委員我就故意...你只要不支持韓國瑜，這屆就讓你下架」！詹更怒斥「我詹江村就是被王金平的人馬換掉的」！

詹江村也怒喊，「你不支持韓國瑜的立委，我就要投給民進黨！你不把這一個宣傳的活動張貼出來，我就呼籲我所有的支持者，投給鄭運鵬」！詹更向黨中央怒嗆，「詹江村說的，你開除我黨籍阿！支持韓國瑜有什麼錯」？

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