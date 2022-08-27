支持鄭運鵬！ 蔡英文首次站台力挺接棒

蔡英文總統首站輔選力挺鄭運鵬，喊出「桃園非鄭運鵬不可」。 （記者許倬勛攝）

2022/08/27 20:55

〔記者許倬勛／桃園報導〕「支持鄭運鵬！」民進黨今天先後在新屋、楊梅區舉辦市長參選人鄭運鵬後援會成立大會，蔡英文總統也以黨主席身分出席，她致詞表示，桃園變換隊形迅速，年底這一仗一定要贏，桃園要成為台灣的心臟、亞洲的引擎，「票投鄭運鵬就是肯定鄭文燦」桃園非鄭運鵬不可。

鄭運鵬、鄭文燦在支持者簇擁下緩慢走進會場，熱情群眾紛紛伸手要跟「雙鄭」握手，現場旗海飛揚，「凍蒜」聲、拍照聲不絕於耳，全場湧進5千多人，猶如選前之夜熱鬧。

請繼續往下閱讀...

蔡總統首次站台輔選力挺鄭運鵬，她致詞細數近8年來鄭文燦的政績，讓牛步的航空城加速前進、鐵路地下化、捷運路網逐步到位，未來還有更多藍圖要擘劃，需要一個「對的人」接棒，就是鄭運鵬。

蔡英文表示，鄭運鵬長期擔任立法院黨團幹事，身段柔軟、折衝整合的能力完全不輸鄭文燦，而且「鄭文燦推動多少建設，鄭運鵬就參與多少」相信鄭運鵬可扛起重責大任，用最棒的歡樂選戰，贏得勝選，讓桃園大進化、大運轉。

小英也呼籲選民支持所有黨籍議員，讓未來入主市府的鄭運鵬順暢推動建設，另外，18歲公民權複決案，也須由六都最年輕的桃園市民投下同意票支持。

蔡英文首次站台輔選鄭運鵬，現場湧入數千人，氣氛熱烈有如選前之夜。 （記者許倬勛攝）

現場人山人海，湧入支持群眾。（記者許倬勛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法