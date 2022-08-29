侯友宜競選辦公室成立 發言人團平均不到30歲

新北市長侯友宜競選辦公室成立，發言人團平均不到30歲。左起為吳亮賢、王敏旭、陳柏翰。（侯友宜競選辦公室提供）

2022/08/29 09:55

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨全代會昨天通過提名新北市長侯友宜爭取連任，侯友宜選舉辦公室今天同步成立媒體Line群組，並公布首波團隊名單，延攬2位媒體人、1名民意代表幕僚擔綱發言人，平均年齡不到30歲，選舉辦公室執行長則由已請辭獲准的前新北市政府副秘書長張其強擔任。

侯友宜表示，「侯侯做代誌」（好好做事情）是他一生從事公職、為民服務的核心精神，年輕世代發言人將帶來新的聲音與觀點，一起促進新北市正向改變，「改變要有勇氣，更要有機會」，團隊將持續推進各項市政，讓新北「好，還要更好，台灣共好」。

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發言人中最年輕的陳柏翰年僅24歲，政治大學歷史系畢業，目前就讀台大歷史研究所，曾任國民黨青年團總團長，長期關心青年議題，並身兼國民黨18歲公民權修憲複決推動小組組長，力拚年底複決通過，落實世代共榮；土生土長於淡水的他，同時是新北市議員陳偉杰服務處主任，在第一線協助民眾陳情案，並舉辦會勘、協調會，推動地方建設。

34歲的王敏旭為資深媒體人，世新大學新聞系畢業後，便投入新聞工作，長年主跑新北市府、議會、地方及黨政新聞，並定居在板橋，熟稔新北各項市政及建設議題；29歲的吳亮賢生長於中和，現居泰山，政治大學中文系畢業，具合格教師證，曾在國、高中任教，因志向投入新聞業，主跑新北市府會、地方及黨政新聞。

此外，張其強將擔任選舉辦公室執行長，他歷任新北市政府新聞局長、觀光旅遊局長與市府副秘書長，任職期間，和迪士尼、寶可夢等全球品牌合作，舉辦新北市國際大型活動，並成功打造「淡蘭古道」和「青春山海線」等新北旅遊品牌，曾獲選2020年全國《百大MVP經理人》。

侯友宜選舉辦公室表示，侯友宜從事公職42年以來，在每個崗位都秉持為民服務、「少說多做，做了再說」的行事準則，希望「侯侯做代誌」，團隊發言人都是深耕新北、從基層打拚的青年，將以最貼近市民的角度，反映市民的聲音，和民眾站在一起，「逗陣來打拚」。

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