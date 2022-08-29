連三屆登記搶頭香 高市議員邱俊憲：快把20萬銀貨兩訖較心安

爭取連任的高市議員邱俊憲，今早由妻小陪同，成為高市今年底選舉登記頭香者，也是連三屆頭香。（記者王榮祥攝）

2022/08/29 08:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市年底五合一選舉今天開始登記，爭取連任的民進黨高市議員邱俊憲，一早7:38就由妻子與兩位可愛女娃陪同，以全家福態勢率先到場，也是連續三屆登記頭香，邱俊憲笑說，快把20萬元（保證金）銀貨兩訖較心安。

邱俊憲今年40歲、雙魚座，畢業於中山大學海洋事務研究所管理碩士，曾任高市議會民進黨團副幹事長、前高雄市長陳菊辦公室秘書、立委李昆澤國會辦公室執行長，近兩屆議員任期屢獲社團評鑑優質議員。

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他秉持首位登記「傳統」、今上午7:38分就到達高市選委會，8:00準時進場由妻小陪同登記，順便為寶貝介紹選舉登記過程，兩個小女孩對於選委會感覺很新鮮，還跟著媽媽幫爸爸繳各項資料，成為現場最萌焦點。

邱俊憲笑說，早點過來原因之一，是想快點繳完20萬元保證金、比較心安；後續除掃街拜票爭取支持，也會持續把本屆議員最後一次大會開完，不辜負選民所託。

高市選委會說明，今年本市五合一選舉已於8月18日發布選舉公告，將於8月29日至9月2日受理候選人申請登記，11月26日舉行投票。

本次地方公職人員選舉，高市選舉人數初估約229萬人，將選出980位地方公職人員，為順利完成投票，市選委會今年設置2,025個投票所，較上次選舉增加202所、工作人員預估達3萬6千人。

邱俊憲連三屆登記搶頭香。（記者王榮祥攝）

邱俊憲的妻子帶著兩個寶貝女孩，幫忙爸爸繳交資料，大女兒好奇的看著選務人員。（記者王榮祥攝）

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