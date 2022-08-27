寵物政策抄襲黃捷公聽會 柯志恩反擊：是公共財

市議員黃捷指控柯志恩寵物政策抄襲她的公聽會。（取自黃捷臉書）

2022/08/27 18:18

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市議員黃捷今天爆出國民黨市長參選人柯志恩發表寵物政策，全都是抄她的公聽會內容，柯志恩則反擊，不是開了場公聽會，就可以把學者專家、動保團體所提動保政策納為己有，把公共財變成個人的「私器」。

黃捷指出，「柯志恩把我當智庫，我是不介意啦！」不過下次要收割我的工作成果來發表前，至少大方承認「取材自黃捷議員」好嗎？

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黃捷說，她去年召開公聽會後提出的建議，都有與市府持續共同推動中，目前也逐步在增設社區型寵物公園、訂定寵物公園設置辦法及友善設施要點，並逐年增加動保人力，努力完善寵物制度。

請柯志恩不要蜻蜓點水的討論問題，動保政策寫的洋洋灑灑，通篇看不到新的見解，全部撿現成的，實在太偷懶！

柯志恩表示，黃捷似乎覺得開了場公聽會，就可以把學者專家、動保團體所動保政策納為己有，然後之後有人提，就是抄黃議員的，而不是參考學者專家、動保團體的。

黃捷議員所說的公聽會是在2021年開的，當時找了3位學者、6個動保團體。當時黃捷的身分是主持人，並不是與談人。不是把會議裡學者專家講過的話總結一下，這些東西就變成是自己的，彷彿擁有智慧財產權。

柯說，把38頁的公聽會會議記錄，除了開場、請某某單位、某某學者專家發言外，然後把別人的論點重講一遍外，黃捷最有創見，純屬自己論點的話，大概就剩簡議員也是狗奴、大家肚子餓了這類話語。

該場公聽會的主辦單位是高雄市議會農林委員會，用的是高雄市民的納稅錢。黃捷議員是主持人，我相信她為召開這場會議付出許多力。但這不意味這樣就能把公共財變成個人的「私器」。

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