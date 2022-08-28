與黃捷爭「寵」！白喬茵：全高雄寵物只有你能關心啊？

與黃捷爭「寵」！白喬茵嗆全高雄寵物只有你能關心啊？（記者王榮祥翻攝）

2022/08/28 23:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員黃捷與國民黨高雄市長參選人柯志恩的寵物政策大戰未歇！國民黨高市左楠區議員參選人白喬茵出手爭「寵」，高分貝嗆黃捷「真的是把自己當高雄女王了是不是」、「全高雄的寵物只有你能關心啊」？

柯志恩日前提出寵物政策，遭黃捷質疑抄襲她主持的公聽會內容！柯志恩強調那是公共財，黃捷則酸柯志恩幕僚懂得見賢思齊；柯志恩再強調政策來自動督盟，並嗆黃捷大言不慚蹭話題，黃捷再回擊給台階下了居然還不罷手、硬拗到現在？

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黃、柯為寵物政策大戰未歇，白喬茵今加入戰局，質疑黃捷真的是把自己當高雄女王了是不是？全高雄的寵物只有你能關心啊？

白喬茵說：「我知道你很正、粉很多，但膨脹自己到這種程度我真的佩服！其實可以考慮不要選議員，直接挑戰市長，廣大的高雄市民和貓貓狗狗們都需要泥～」。

她還建議黃捷、可以提議爾後公聽會統統「封存」，反正民進黨這麼愛封存，疫苗也封存、論文也封存，公聽會也封存30年好了！才不會說人家抄你的。

白喬茵強調，動督盟才是政見原創者，餓了請自己去買便當，不要把柯志恩當議題自助餐。

黃捷、柯志恩為寵物政策是否抄襲公聽會隔空交火。（記者王榮祥翻攝）

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