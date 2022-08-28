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    板橋公辦都更案社宅將變賣 何博文秀證據批新北市府硬拗

    新北市議員何博文指出，審計報告白紙黑字寫，板橋民權段都更案分回房地原本做社會住宅使用，近期調整做一般住宅使用。（記者賴筱桐翻攝）

    新北市議員何博文指出，審計報告白紙黑字寫，板橋民權段都更案分回房地原本做社會住宅使用，近期調整做一般住宅使用。（記者賴筱桐翻攝）

    2022/08/28 16:46

    〔記者賴筱桐／新北報導〕緊臨新板特區精華地段的板橋民權段公辦都更案「來青」，在前新北市長朱立倫時代原本規劃市府分回的戶數做社會住宅，傳出將改為標售，民進黨新北市長參選人林佳龍批評新北市長侯友宜，把社宅當成豪宅變賣。新北市議員何博文今天秀出證據，指審計報告點名市府要當成一般住宅販售，要求檢討，請市府不要再硬拗。

    不過，城鄉發展局長黃國峰、財政局長李泰興，近日對此議題都表示，該處沒有標售計畫，目前還在驗屋、點交階段，235戶預計今年底到明年初交還給新北市政府，屆時再視整體政策妥善規劃，滾動式檢討。

    何博文質疑，站在居住正義的立場，他提醒國民黨主席朱立倫，應該嚴肅地問侯友宜，為什麼違背朱擔任市長時的承諾，原本板橋民權段公辦都更市府分回的戶數，將全數轉做社會住宅，現在侯卻要當一般豪宅變賣，1坪讓建商炒到8、90萬元，這樣怎麼安居樂業？

    他指出，市府不要推說滾動式檢討、年底再全盤考量之類的敷衍之詞，新北市審計處有白紙黑字的審計報告，指新北市政府確實規劃要當一般住宅販售，且審計處明確提出警告不合宜、要檢討，事證明確，呼籲市府局處首長不要再硬拗說謊。

    記者查詢不動產交易網站，皇翔來青總計有313戶，地上28層樓，土地使用分區為住宅區，1年內成交均價為每坪85.11萬元，其中最高價達到每坪91.25萬元、最低價也要82.14萬元，確實逼近豪宅價格。

    緊鄰新北市新板特區的公辦都更案「來青」，原本規劃市府分回戶數做社會住宅，傳出將標售。（記者賴筱桐攝）

    緊鄰新北市新板特區的公辦都更案「來青」，原本規劃市府分回戶數做社會住宅，傳出將標售。（記者賴筱桐攝）

    記者查詢「皇翔來青」住宅的成交價，均價為每坪約八十五萬元。（記者賴筱桐翻攝）

    記者查詢「皇翔來青」住宅的成交價，均價為每坪約八十五萬元。（記者賴筱桐翻攝）

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