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    獨家》美軍機進入中國領空 被共機怒嗆「嚴重侵犯我國主權」

    美軍機逼近中國領空。（Taiwan ADIZ粉專提供）

    美軍機逼近中國領空。（Taiwan ADIZ粉專提供）

    2022/08/28 14:10

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕美中近期不斷在台海邊空域角力，今天先有共機八度進入我國ADIZ襲擾，接著不明機型的美國軍機，先突然闖入我防空識別區遭我軍廣播提醒，接著竟直接闖入中國「領空」，遭共軍兩度驅離，第二次更是口氣嚴肅嗆「嚴重侵犯我國主權，立即離開。」過程全被軍事迷記錄下來。

    根據廣播及航跡記錄，共機5時58分、07時33分、08時04分、08時26分、08時48分、08時49分、10時27分、10時41分八度進入北部、西部、西南空域，高度2200至3900公尺，我空軍在空警戒並廣播驅離，內容為「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度2200公尺的中共軍機注意！你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」

    美軍機在上午先通過我國西部空識別區，被我軍提醒後，接著進入中國領空，被共機廣播警告，沒想到美軍宣告國際航行權後持續深入，共機口氣轉為嚴肅反嗆「我是中國空軍，你已進入我領空，嚴重侵犯我國主權，立即離開！立即離開！」

    「Taiwan ADIZ」粉絲專頁記錄，本月累計進入我空域28天，本月廣播驅離紀錄共計221次。2022年累計進入我空域179天，廣播驅離紀錄共計770次。國防部公布2022年累計進入我空域167天，1024架次。

    共機襲擾。示意圖。（國防部提供）

    共機襲擾。示意圖。（國防部提供）

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