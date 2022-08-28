中國無人機持續侵擾 王定宇：可向民間尋求有效嚇阻方式

民進黨立委王定宇。（王定宇國會辦公室提供）

2022/08/28 13:16

〔記者謝君臨／台北報導〕中國無人機持續侵擾我國金門大膽島等國軍據點，對於這類灰色地帶的入侵，立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委王定宇認為，國防部應該打開心胸，向台灣民間企業尋求更有效嚇阻這種灰色地帶侵擾的方式，畢竟中國會不斷測試台灣的反應和底線，這不僅是國防，也牽涉到民心士氣，不可不慎。

中國無人機繼日前飛入金門大膽島近距離偵照後，27日晚間在網路上又被傳播疑似飛入金門烈嶼（小金門）國軍據點近距離拍攝的影片，影片中可見國軍衛兵發現無人機後，立刻透過無線電回報處置，但在長達超過半分鐘的影片中，基層官兵顯然受限於相關限制，未對無人機做出攻擊或是相關干擾處置。

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王定宇表示，金門及其周邊島嶼，長時間遭受中共侵擾，不管是用無人機或其他方式，我國守軍對於這類灰色地帶的入侵，必須要有新的準則因應，我們要求國防部提出新的因應方法，國防部也已擬妥。

王定宇指出，這種小型無人機若飛高不容易看見，聲音也很小，怎麼樣引進新科技、新工具、新武器嚇阻或擊落無人機，是目前國防部當務之急，必須提醒國防部，目前台灣民間的無人機蓬勃發展，或可思考以無人機反制無人機的方式，或其他的反制方法。

為因應中國無人機對我國離島營區所造成的相關困擾，王定宇認為，國防部應該打開心胸，向台灣民間企業尋求更有效嚇阻這種灰色地帶侵擾的方式，畢竟中國會不斷測試台灣反應和底線，這不僅是國防，也牽涉到民心士氣，不可不慎。

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