為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國無人機持續侵擾 王定宇：可向民間尋求有效嚇阻方式

    民進黨立委王定宇。（王定宇國會辦公室提供）

    民進黨立委王定宇。（王定宇國會辦公室提供）

    2022/08/28 13:16

    〔記者謝君臨／台北報導〕中國無人機持續侵擾我國金門大膽島等國軍據點，對於這類灰色地帶的入侵，立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委王定宇認為，國防部應該打開心胸，向台灣民間企業尋求更有效嚇阻這種灰色地帶侵擾的方式，畢竟中國會不斷測試台灣的反應和底線，這不僅是國防，也牽涉到民心士氣，不可不慎。

    中國無人機繼日前飛入金門大膽島近距離偵照後，27日晚間在網路上又被傳播疑似飛入金門烈嶼（小金門）國軍據點近距離拍攝的影片，影片中可見國軍衛兵發現無人機後，立刻透過無線電回報處置，但在長達超過半分鐘的影片中，基層官兵顯然受限於相關限制，未對無人機做出攻擊或是相關干擾處置。

    王定宇表示，金門及其周邊島嶼，長時間遭受中共侵擾，不管是用無人機或其他方式，我國守軍對於這類灰色地帶的入侵，必須要有新的準則因應，我們要求國防部提出新的因應方法，國防部也已擬妥。

    王定宇指出，這種小型無人機若飛高不容易看見，聲音也很小，怎麼樣引進新科技、新工具、新武器嚇阻或擊落無人機，是目前國防部當務之急，必須提醒國防部，目前台灣民間的無人機蓬勃發展，或可思考以無人機反制無人機的方式，或其他的反制方法。

    為因應中國無人機對我國離島營區所造成的相關困擾，王定宇認為，國防部應該打開心胸，向台灣民間企業尋求更有效嚇阻這種灰色地帶侵擾的方式，畢竟中國會不斷測試台灣反應和底線，這不僅是國防，也牽涉到民心士氣，不可不慎。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    反制中共無人機 國軍：明年外島優先部署防禦系統
    2022/08/25 05:57

    反制中共無人機 國軍：明年外島優先部署防禦系統
    共軍無人機連4天夜襲金門 11批18架闖入
    2022/08/07 06:53

    共軍無人機連4天夜襲金門 11批18架闖入

    在中國無法上映 沉默呼聲揭開歷史真相
    中共無人機 連兩晚擾金門
    2022/08/05 05:30

    中共無人機 連兩晚擾金門
    共軍無人機繞島？ 國防部：沒有進入東沙領空
    2021/04/07 18:29

    共軍無人機繞島？ 國防部：沒有進入東沙領空

    台灣專屬的中秋節烤肉 一起歡樂芭比Q！
    台灣無人機研發 經緯航太：中科院應帶頭加速
    2021/04/02 05:30

    台灣無人機研發 經緯航太：中科院應帶頭加速
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播