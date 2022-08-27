搏感情搶攻雲林同鄉會大票倉 陳時中、蔣萬安互別苗頭

台北市雲林同鄉會舉辦「2022首都雲林之夜公益演唱會」，台北市長參選人陳時中（左）、蔣萬安（右）應邀出席，與雲林縣長張麗善（中）同框。（記者方賓照攝）

2022/08/27 19:54

〔記者何玉華／台北報導〕台北市雲林同鄉總會今晚（27日）在國父紀念館主辦「2022首都雲林之夜公益演唱會」，民進黨台北市長、新北市長參選人陳時中、林佳龍都到場，國民黨台北市長參選人蔣萬安也自居「雲林外孫」搶票。台北市長柯文哲致詞時說，這麼多候選人到場是因為雙北市有很多雲林人，連林佳龍都來了。

雲林縣旅外人口多，新北市約80萬人，雙北逼近百萬人，每逢選舉都是兵家必爭之地。雲林同鄉會現任理事長廖全平曾任台北電器公會理事長，也是總統府國策顧問，在政、商界頗有影響力；他將會員大會改以公益演唱會的模式舉行，會中將募款捐助雲林莿桐國民中學、雲林慢飛小天使協會、台灣雷特氏病症關懷協會等偏遠地區學校及弱勢團體，雲林縣長張麗善也北上參加。

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3名台北市長參選人陳時中、蔣萬安、黃珊珊都獲邀出席，但黃珊珊最後以行程延誤為由取消出席。

陳時中致詞時說，跟很多雲林鄉親都友好，在衛生福利部長任內時，與立委劉建國、張麗善共同合作，在虎尾建立醫院提供200床長照床位，架構跟經費都已經準備充足。

蔣萬安以台語致詞說，自己是「正港的雲林外孫」，父母是在雲林虎尾認識、交往，可以說「沒有雲林，就沒有萬安」，小時候他常到虎尾外公外婆家，永遠以身為雲林子弟為驕傲，與鄉親搏感情搶票的意味濃厚。

陳時中與蔣萬安雖沒有熱絡的互動，也算有禮，見面互相致意，致詞時也有問候，反倒是與被安排在兩人中間致詞的柯文哲沒有互動。柯文哲致詞時說，這麼多候選人到場，就是因為雲林人很多，雙北地區逼近百萬人，他肯定廖全平在商界的貢獻及政界的影響力，但他致詞結束隨即離場；陳時中則在蔣萬安致詞結束後，起身向蔣萬安打招呼才離場。

台北市長參選人陳時中出席台北市雲林同鄉會「2022首都雲林之夜公益演唱會」。（記者方賓照攝）

台北市長參選人蔣萬安出席台北市雲林同鄉會「2022首都雲林之夜公益演唱會」。（記者方賓照攝）

台北市長柯文哲致詞時說，這麼多候選人到場是因為雙北市有很多雲林人，連林佳龍都來了。（記者方賓照攝）

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