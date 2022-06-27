洪申翰在美確診 感謝蕭美琴致贈洋芋片跟可頌

人在美國的民進黨立委洪申翰稍早於臉書發文表示，自己確診Omicron了。（記者謝君臨翻攝臉書）

2022/06/27 22:33

〔記者謝君臨／台北報導〕人在美國的民進黨立委洪申翰稍早於臉書發文表示，自己確診Omicron了，就在他結束出訪和會議行程，週末從華府要上飛機回台前，依規定去做PCR檢驗，然後，他得到了一個陽性的結果。他也感謝外交部、駐美代表蕭美琴和華府代表處同仁的協助，「你們真的買了好多洋芋片跟可頌給我啊！」

「呃呃，也只能接受。」洪申翰發文指出，經過一兩天在華府的休息和安置，現在症狀有比較輕了。「在我把原訂回台之後，計畫中的業務工作做好因應的交代之後，覺得還是該跟大家說一下這個讓我五味雜陳的消息。」

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洪申翰說，在這段期間，自己會好好遵守美國和台灣的防疫規定，在華府好好休養，但也會繼續關心台灣的大小事，有業務上的需求，還是可以聯絡其辦公室。「然後，就是集氣等待PCR轉陰的那一天，我就可以回家了啊！」

洪申翰也特別感謝外交部、駐美代表蕭美琴和華府代表處同仁的協助，「你們真的買了好多洋芋片跟可頌給我啊！！老美的樂事真的特別大包」他並自嘲：「我的幸福感為何來得這麼簡單？」

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