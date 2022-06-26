美關係下一步？立委拜訪美國務院：彼此想法很有共鳴

洪申翰（左）與林昶佐（右）拜訪國家民主基金會，交流台灣在國際民主運動中的角色。（洪申翰辦公室提供）

2022/06/26 06:28

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨立委洪申翰、無黨籍立委林昶佐近日造訪美國，馬不停蹄地參加世界國會議員西藏大會（WPCT）、拜會跨黨派參眾議員。洪申翰25日透露，兩人拜訪了國務院的行政部門，交流台美之間深化交往的後續機會與努力方向，雙方對彼此的想法很有共鳴。

洪申翰表示，他與林昶佐拜訪了國務院的行政部門，交流台美之間深化交往的後續機會，與可能努力的方向，雙方對彼此的想法很有共鳴，都很希望在深化貿易與安全的戰略目標下，更加鞏固跟確立重要的價值，包括環境、勞工、或是人權的標準，而這是中共政權很難做得到的。

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此外，兩人也拜訪了幾個重要的智庫和倡議組織，包含國際宗教自由委員會（USCIRF）副主席努里·特克爾（Nury A. Turkel）、國家民主基金會（NED）會長戴蒙·威爾森（Damon Wilson）、以及全球台灣研究中心（GTI）。

洪申翰分享，針對國際民主運動中，台灣可以扮演的角色跟位置，眾人更進一步交換意見，這是他覺得特別重要的部分，「台灣的民主經驗跟價值，不只是著眼內部的發展與挑戰，更有機會成為全球民主運動的重要支點跟關鍵網絡」。

洪申翰強調，這是在經貿外，國家定位與戰略的另一扇門，台灣很有空間可以做更多，發揮更大價值，也更被國際社會需要的方向。

林昶佐（左）拿著努里·特克爾（中）的第一本著作《中國對維吾爾人的種族滅絕的真實故事》。（洪申翰辦公室提供）

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