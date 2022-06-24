赴美為台發聲！洪申翰喊話國際：力抗中共打壓與氣候危機

洪申翰出席世界議員西藏大會，除分享氣候變遷議題，並談到台灣與西藏同受中共打壓。（洪申翰辦公室提供）

2022/06/24 11:35

〔記者陳政宇／台北報導〕氣候變遷受到全世界關注，民進黨立委洪申翰及無黨籍立委林昶佐近日赴美參與世界議員西藏大會。洪申翰於演說中指出，台灣與西藏都遭受中共打壓，在國際氣候議程中相對弱勢，也無法以一個正常國家身分參加聯合國下的重要會議，盼國際攜手力抗中共打壓與氣候危機。

論壇主持人、西藏流亡政府國會議員丹增晉美（Tenzing Jigme）強調，青藏高原不只是中國屋脊、印度屋脊，而是世界屋脊（Roof of the World），常被稱為「第三極」。因此當它遭到破壞所帶來的衝擊與影響，是全球性的。

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洪申翰擔任「亞洲和西藏在全球暖化和氣候變遷中的意義」主題論壇講者之一，他在演說中表示，有研究指出青藏高原在過去的50年間的氣溫已上升了1.3℃，升溫幅度是全球平均的兩倍到四倍；青藏高原有82%的冰層已經退縮，到了2050年，66%的冰川將面對融化的危機，將大幅改變亞洲大陸的水資源與氣候型態。「在中共政府壟斷在國際談判的代表性下，青藏高原在氣候危機的特殊性，很難被國際認識清楚。而台灣也面對很相似的處境」。

洪申翰說，與會議員針對氣候變遷議題交流相當踴躍，許多各國代表都問到，國際社會應該如何採取具體的行動來因應眼前的氣候危機。洪申翰分享，西藏和台灣在國際氣候議程中的確相對弱勢，因為長期被中共政權打壓，而無法以一個正常國家身分參加聯合國下許多重要會議，很難在如此全球議程把自己的聲音發出。

不過，洪申翰也提到，這幾年有許多太平洋小島國家，為了因應氣候危機很積極組成聯盟或聯合國機制以外的平台增加自己在談判桌上的籌碼，值得西藏與台灣借鏡。他也向世界各國代表提醒，必須由下而上作好因應氣候危機下的調適工作，發揮民主精神讓利害相關人理解處境，甚至整合資源發起因應方案。

「中共政權對西藏的恐怖統治之下，根本封鎖在地藏人社群的真實需求與聲音」，洪申翰直言，這絕對不可能以青藏高原的永續為主體，催生出一個能有效調適跟保護的計劃。因此，洪申翰憂心，對於如此珍貴的青藏高原，中共還是只有看不見盡頭的消耗跟掠奪，也很希望透過跟藏人及國際社群共同合作，力抗中共打壓與氣候危機。

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