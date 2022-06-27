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    台積電設新廠恐影響3000球友權益 蔡其昌批盧秀燕把問題推給中央

    台積電設新廠恐影響台中興農高爾夫球場3000球友權益，立法院副院長蔡其昌批評台中市長盧秀燕只會把問題推給中央，他將全力協助保障球友權益。（記者歐素美攝）

    台積電設新廠恐影響台中興農高爾夫球場3000球友權益，立法院副院長蔡其昌批評台中市長盧秀燕只會把問題推給中央，他將全力協助保障球友權益。（記者歐素美攝）

    2022/06/27 12:47

    〔記者歐素美／台中報導〕台積電選定台中興農高爾夫球場籌設新廠，恐影響近3名千球友權益，立法院副院長蔡其昌今天參加中科園區「立盈環保科技股份有限公司」動土典禮，痛批市長盧秀燕又將問題推給中央，強調把問題推給中央，不會讓企業根留台中或鼓勵企業來台中投資，只有協助企業解決困難及問題，企業才會到台中投資。

    台積電選定台中興農高爾夫球場籌設新廠，台中市府日前發布新聞稿宣布成功招商引資，但占地90公頃球場將被徵收變更為科技園區用地，市議員蕭隆澤日前接獲陳情，指球場數百名員工及桿弟面臨失業，還有近3千張球證恐變廢紙，要求盧市長團隊顧及小老百姓權益，別只會慶祝、好大喜功！

    「不要等到事情發生了，市政府再收拾善後」！盧秀燕回應將向中央政府表達「准許台積電開發案，需完善四大前提」，包括優先保障球場勞工、會員、附近居民及相關連動產業等，上述四大對象優先保護，達成協議才准予台積電開發案。

    蔡其昌今天出席中科園區台積電零廢中心「立盈環保科技股份有限公司」動土典禮時表示，台積電在興建過程面臨一些問題，包括未來用地取得，興農球場球友權益的問題，他將全力協助，幫忙球友爭取權益。「很可惜，台中市議會跟市長提出質詢，市長還是一如往昔的把它推給中央」，市長信誓旦旦一直也在爭取台積電，但把問題推給中央而不是出來解決的方式，這個不會讓企業根留台中或鼓勵企業來台中投資，只有協助企業解決困難及問題，企業才會到台中投資，台中才是企業投資的最好及最友善的環境。

    蔡其昌強調將會積極協調中央，球友的權益務必達到平衡，務必幫助球友解決問題，把球友權益顧到了，球友才會支持，台積電最先進製程的土地才可順利取得，對台中經濟發展及就業都會有很大幫助。

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