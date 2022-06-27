為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    顧立雄接國防部長？總統府：媒體未查證、荒誕不實

    總統府發言人張惇涵。（資料照）

    總統府發言人張惇涵。（資料照）

    2022/06/27 09:54

    〔記者蘇永耀／台北報導〕關於《中國時報》今（27）日一則「顧立雄可望成為文人國防部長」之報導，總統府發言人張惇涵表示，該則報導從未向總統府查證，且報導充滿荒誕不實，《中國時報》未向總統府查證便作為頭版頭報導，更是荒謬至極。總統府表達嚴正譴責，並呼籲媒體報導應善盡查證責任，勿把作文當新聞，也呼籲各界勿以訛傳訛。

    總統肯定邱國正表現 沒有異動國防部長打算

    張惇涵強調，蔡總統非常肯定國防部邱國正部長的表現，沒有異動國防部長的打算。邱部長不但治軍嚴謹，各項強化自我防衛能力的軍事建案也如期如質推動，且各項國防改革計畫也落實執行當中。並且，邱部長對於國際及區域軍事局勢的精準分析研判，對於協助蔡總統及國安團隊的重大決策，具有重大貢獻。

    張惇涵表示，舉例而言，該則報導中，稱駐美代表蕭美琴與國安會副秘陳文政曾在電話爭執之內容，完全捏造不實、離譜至極，蕭大使與陳副秘根本從未有過任何爭執。再舉例來說，報導內容中稱陳副秘不能直接以書面、電話或口頭向蔡總統報告，也並非事實；實際上，陳副秘皆有參與蔡總統的定期軍談會議或各項軍事專案會議，也本於職責，必須向蔡總統報告。

    張惇涵並表示，近來部分媒體不斷炒作國安會與國防部之關係，這種炒作毫無意義，也其心可議。國安會與國防部皆是國安團隊的重要份子，「一個團隊、一個目標」，皆是以提升國防戰力、強化國家安全為目標共同努力。面對當前複雜多變的國際局勢，這類企圖打擊軍心士氣的臆測及傳聞應適可而止。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台美蒙特瑞會談 實戰訓練納入討論
    2022/06/14 05:30

    台美蒙特瑞會談 實戰訓練納入討論
    美台「蒙特瑞會談」本週登場 顧立雄領軍對話
    2022/06/12 05:30

    美台「蒙特瑞會談」本週登場 顧立雄領軍對話

    超質感捷運宅掀熱潮 租得起就買得起
    國軍7月照常「漢光」實兵演習 邱國正：不能因傷損改變任務
    2022/05/26 13:27

    國軍7月照常「漢光」實兵演習 邱國正：不能因傷損改變任務
    中共航空母艦出第一島鏈 邱國正：遼寧號第70次航訓 第10次遠航
    2022/05/05 11:56

    中共航空母艦出第一島鏈 邱國正：遼寧號第70次航訓 第10次遠航

    不會崩盤了！全聯出手採購500公噸石斑
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播