國軍7月照常「漢光」實兵演習 邱國正：不能因傷損改變任務

立法院外交及國防委員會26日開會，邀請國防部部長邱國正率國家中山科學研究院院長報告「海空戰力提升特別預算中科院辦理民間釋商之目標及規劃報告，與中科院現職員工涉及利益衝突迴避之查證情形及策進作為」並備質詢，圖為國防部長邱國正。（記者方賓照攝）

2022/05/26 13:27

〔記者涂鉅旻／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情仍較為嚴峻，國防部表訂於7月25日至29日實施「漢光38號」實兵演習，能否如期舉行亦面臨考驗。國防部長邱國正今日表示，防疫工作視同作戰，作戰會有傷損，但不能就因此改變任務，「門一關，不打了」，仍會如期舉行。

立法院外交及國防委員會今日邀請中科院針對「海空戰力提升計畫採購特別條例」相關配套提出報告，並邀請邱國正列席備詢。民進黨立委王定宇關切，將於7月進行的「漢光38號」實兵演習，是否可能暫緩或有備案？邱國正表示，國軍可能調整人數與規模，但不會暫緩，因為防疫工作視同作戰，作戰會有傷損，但不能因為傷損改變任務，不能說「門一關，不打了」，而疫情也是操演的狀況之一。

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而國防部已於今年5月16日至20日完成漢光演習「圖上兵棋推演」，邱國正今日表示，電腦兵推平常都在進行，但例如「俄烏戰爭」，俄國與烏克蘭等臨時狀況參數無法輸入電腦，因此圖上兵推能增加很多臨時狀況，並深入每個課題。

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