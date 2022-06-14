台美蒙特瑞會談 實戰訓練納入討論

國安會秘書長顧立倫本週將啟程赴美，出席美國與台灣在戰略安全上的重要對話「蒙特瑞會談」。（路透資料照）

2022/06/14 05:30

〔記者蘇永耀、編譯楊芙宜／綜合報導〕國安會秘書長顧立雄本週將啟程赴美，出席美國與台灣在戰略安全上的重要對話「蒙特瑞會談」（Monterey Talks）。據指出，隨著美國防疫措施的鬆綁，顧此行將增加在美國的停留時間，並可望與美方高層有較多互動機會。而因應中國軍事威脅升高，國安高層透露，今年「蒙特瑞會談」除了軍售議題，也會針對實戰訓練進行討論，台美防衛合作更趨於緊密。

顧立雄本週啟程赴美

「日經亞洲」十三日也報導指出，美台間的國安高層戰略對話，將聚焦於美國對台軍售和軍事演習。日經指出，美國國會正考慮一項數十億美元的對台金援計畫，以供台灣採購武器。一名消息人士透露，美國對台灣的武器支援，將是此次對話的關鍵主題；華府將對台軍售視為優先事項，以有效阻擋中國可能對台發動登陸作戰。

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日經：美列廿項優先軍售清單

日經報導指出，拜登政府打算優先提供「不對稱戰力」裝備給台灣，包括反艦飛彈、防空系統、早期預警系統及鑑識敵方活動的情報蒐集系統。美方似乎已準備好約廿項推薦台灣優先購買的武器和系統清單。不過，根據報導，美國政府已決定售台的F-16戰機可能不在清單中，顯示未來美國對台出售額外戰機的障礙恐將提高。

拜登政府去年上台，美台國安高層也舉行過年度的「蒙特瑞會談」，今年因烏俄戰爭影響及中國軍事威脅升高，顧立雄這次所率國安部門高層，與美國軍政高層進行的戰略對話，受到更多關注。國安官員也說，拜登政府對於如何助台防衛有其戰略思考，不同於過去的川普政府，以軍售為例，售台軍備以能形成立即戰力為主要考量，因應台海任何的突發狀況。

國安官員另指出，今年的戰略會談也會針對實戰訓練進行交流，盼能有更明確的合作範疇。官員說，美陸戰隊近期調整戰略戰術思維，定位「防區內部隊」（Stand-In Forces），執行向第一島鏈快速部署。針對這部分，與我方陸戰隊如何對接合作，預期會是討論重點之一。美軍上月底亦證實，目前司令部設在沖繩的第三陸戰隊遠征軍，確定在第一島鏈內擔任「防區內部隊」主角。

國安官員說，美軍將領已公開說過，陸戰隊的「防區內部隊」將與「區域盟友」密切合作，以遏制中國脅迫。美軍部署將因應共軍兩棲攻擊列為優先事項，相當程度也有考量台海情勢的發展。至於美國參議員提議的國民兵交流，則已是進行中的科目。

國安官員並透露，台灣軍方與美軍印太司令部的互動，「超過外界想像」，已從以往的「事務性層次」朝「協同作戰」邁進。畢竟從美軍觀點，中國一旦針對第一島鏈有任何軍事動作，都屬於「戰區」範圍。美軍司令部也派高階將領來台，直接參與雙方軍事討論，但這皆屬於機密，無法公開。

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