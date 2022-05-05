中共航空母艦出第一島鏈 邱國正：遼寧號第70次航訓 第10次遠航

國防部長邱國正今日到立法院外交及國防委員會報告及備詢。（記者方賓照攝）

2022/05/05 11:56

〔記者吳書緯／台北報導〕中國航空母艦「遼寧號」編隊2日通過宮古海峽進入西太平洋活動；針對中國海軍近年活動情況，國防部長邱國正今表示，這幾年都有調查，如遼寧號從成軍到下水運用，國防部都有完全掌握，現在已經是第70次航訓，第10次離開東海、南海的「遠航」，近期台海週邊也有很多敵船艦，與國軍保持對峙，且都有掌握，有特殊狀況會做說明。

立法院外交及國防委員會今邀請邱國正及相關部會報告「《全民國防手冊》之編纂、內容及檢討」，並備質詢。民進黨立委趙天麟質詢時指出，遼寧號進入太平洋，中國窮兵黷武，而國防部近年會主動公布中共軍機動態，詢問中共軍艦的出沒情況。

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邱國正說，這幾年來都有調查，比如遼寧艦從成軍、成艦，到下水運用，到現在第70次做航訓，第10次的遠航，離開東海、離開南海，就稱之為遠航，國防部完全掌握。

邱國正說，最近在台海週邊也有敵人很多船艦，原來上來說跟國軍保持對峙，數量也會變，有時因為某種環境變更，所以船艦變多，中共空軍也會配合，或中共空軍來到這邊巡弋，中共海軍也會配合，國軍在數量掌握，但國防部不宜發布相關情資，但有特殊狀況會對外說明。

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