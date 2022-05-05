何志偉批教召員染疫遭軍方「丟包」 邱國正怒拍桌回嗆

國防委員會立委何志偉（左）與國防部長邱國正（右二）相互拍桌，兩人一度衝下質詢、備詢台互嗆。（記者方賓照攝）

2022/05/05 11:47

〔記者吳書緯／台北報導〕民進黨立委何志偉今在立院質詢，指出民眾參加教召染疫，軍方載到醫院後「丟包」放生，不滿國防部處置方式。國防部長邱國正表示，有很多狀況沒有很清楚，也不知道如何答覆；何不滿拍桌表達憤怒，邱也跟著拍桌回嗆「拍什麼桌子，你拍我也拍」，雙方互拍數次桌子互嗆；國會殿堂上演軍文對峙的火爆場面。

立法院外交及國防委員會今邀請邱國正及相關部會報告「《全民國防手冊》之編纂、內容及檢討」，並備質詢。

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何志偉質詢時詢問，接到該位教召染疫被「丟包」的民眾陳情，在營區快篩陽性，被送到醫院要做PCR，結果國防部的人就走了，民眾人正在發燒、頭痛、肌肉痠痛，怕坐計程車、防疫車又叫不到，自己騎共享機車去隔離，這是否是應有的程序跟作業，而國防部後來也沒聯絡這位民眾就失聯了。

邱國正表示，有很多狀況沒有很清楚的話，「我真的不知道怎麼答覆」。何志偉不滿表示，邱國正這樣回答，當發生這樣的狀況該怎麼辦，是誰應該要負起責任，教召變成「病毒培養皿」，教召叫一叫，人家生病就把人家踢掉、直接踢掉。

陸軍司令部參謀長章元勳此時出面護駕，開始重述國軍教召各種防疫流程，此舉引發何志偉不滿，批評這是浪費時間，「你上來講幹什麼，推推推，你這就是標準推」。邱國正說，國防部很誠懇的了解狀況，要跟何作說明。

何志偉此時火氣上來，並表示「我現在就在跟你講狀況，這個狀況部長還不知道，你們在幹什麼啊？」，並同時拍打發言台的桌面。

未料，邱國正竟然也跟著一起拍桌，怒斥「拍什麼桌子，你拍我也拍」。何志偉說，「我為什麼不能拍桌子！」。邱國正怒回：「怎麼樣！」，雙方來回各拍了數次桌子。

眼見衝突爆發，今日會議主席、立法院外交及國防委員會召委羅致政宣布會議休息；何、邱二人仍然處在氣憤激動情緒當中，雙方均離開各自的發言台，一度欲上前對槓；國民黨立委廖婉汝見狀上前安撫何志偉，羅致政也前往溝通。

休息過後，羅致政表示，剛才質詢互動過程中有過激動作，希望動作不要再發生，何志偉有聽到當事人說法跟版本，國防部有試著要聯絡當事人但聯絡不上，要求國防部今天下班前聯絡到當事人，把雙方版本查清楚，如果是通報程序、SOP問題，要做說明，有錯誤的請國防部作懲處，並向何志偉回報。

何志偉問羅致政，「我被拍桌拍到嚇到，請問他剛拍幾次桌子」；羅致政說，這動作不宜啦，下次不要發生。何志偉要求國防部來道歉，並說國防部長要去別的地方拍桌可以，不可以在委員會對任何立委拍桌子，要顧慮民眾的觀感。

邱國正稱，「委員要不拍，我不會拍，我不了解這什麼邏輯」。何志偉批評，邱國正是來這邊備詢，立委和部長在講事情，「你在踢皮球，我要了解狀況」。

羅致政此時再度出面緩頰，表示以後過激動作不要再次發生，立委要怎麼拍是他個人問題，作為行政官員不疑有過激動作，因為立委代表他個人、部長代表部會與政府，希望克制。

何志偉問邱國正，對剛剛拍桌行為有甚麼想法，是很棒？很開心？邱國正竟說，「委員你以你的態度來想我，我不予表達意見」，他只有一個回應，「你問我妥不妥，你先問自己妥不妥？」

隨後，邱國正表示，「我跟國防部同仁、主席道歉，但我不會跟你道歉」；何志偉說，大家都是為了這個國家好，國防部做對的地方，他會支持，但他的職責是監督。

質詢時間終了，羅致政在主席台對邱國正說：「何志偉也是一個非常溫和的人，事實上是他第一次看何這樣拍桌，所以何志偉絕對不是故意要找麻煩，的確有些在詢答上，可能彼此溝通有誤解的地方。」

國防委員會立委何志偉與國防部長邱國正（左）相互拍桌，兩人一度衝下質詢、備詢台互嗆。（記者方賓照攝）

國防委員會立委何志偉（左）與國防部長邱國正相互拍桌互嗆，主席羅致政（右）連忙緩頰。（記者方賓照攝）

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