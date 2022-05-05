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    防疫視同作戰、會有傷損 邱國正：教召不會停

    立法院外交及國防委員會今邀請邱國正及相關部會報告「《全民國防手冊》之編纂、內容及檢討」，並備質詢，邱國正進入會議室前接受媒體聯訪，針對教召不暫停等議題做出回應。（記者方賓照攝）

    立法院外交及國防委員會今邀請邱國正及相關部會報告「《全民國防手冊》之編纂、內容及檢討」，並備質詢，邱國正進入會議室前接受媒體聯訪，針對教召不暫停等議題做出回應。（記者方賓照攝）

    2022/05/05 09:48

    〔記者吳書緯／台北報導〕武漢肺炎本土疫情日益緊繃，也傳出參與教召的後備軍人染疫，甚至傳出染疫後被軍中「丟包」的離譜案件；國防部長邱國正今天說，防疫視同作戰，作戰會有傷損，防疫工作是作戰，就算人員染疫，有其他方法彌補，兵源補充或任務都會調整，但不會停、不能這樣子就掛出免戰牌，但如果疫情到一個地步，會配合疫情指揮中心的規定。

    立法院外交及國防委員會今邀請邱國正及相關部會報告「《全民國防手冊》之編纂、內容及檢討」，並備質詢，邱國正進入會議室前接受媒體聯訪，針對教召不暫停等議題做出上述回應。

    針對民眾教召染疫，被軍方載出營區「丟包」的案件，邱國正說，民眾有任何問題反應，國防部都很嚴正以待看待，沒有否定；據他瞭解，憲兵執勤的時候 第一天發覺，第二天就離營、解召，過程中憲兵有處置，但是民眾個人情緒方面，可能覺得哪邊不妥，國防部會改進。

    邱國正說，他也跟單位說，教召就是跟民眾離開軍中，又回來軍營相處，「我們要有耐性，可能有意見跟我們相左」，都要接納，但一定會改。

    至於確診數暴增是否停止教召，邱國正說，防疫視同作戰，作戰會有傷損，防疫工作是作戰的話，就算人員染疫等，有其他方法彌補，例如調整間隔距離，都已經在做了，兵源的補充或任務的調整，都會調整，但不會停，不能這樣子 掛出免戰牌，如果疫情到某一個地步，中央疫情指揮中心有規定，國防部就會遵守，步調是一致的，不會說染疫就要如何，「我不贊成這樣子」。

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