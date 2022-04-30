參加教召確診 後備指揮部：絕無隱匿未通報

後備指揮部今指出，快篩驗出教召員陽性反應後，即依規定啟動應變作業程序。教召示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2022/04/30 15:55

〔記者吳書緯／台北報導〕有媒體報導，民眾參加教召，入營快篩為陰性，結果營區卻出現確診者，長官叫大家「不要說出去」；對此，後備指揮部今指出，快篩驗出教召員陽性反應後，即依規定啟動應變作業程序，強調面對防疫工作，沒有人能置身事外。

後備指揮部今透過新聞稿指出，所轄高雄後備第二旅步一營於23至29日實施5至7天教育召集，期間配合國軍政策實施3次快篩，入營第1次快篩均為陰性，經2、3次快篩驗出數名召員呈陽性反應，單位即依規定與鄰近衛生機關聯繫，並由救護車載往枋寮醫院實施PCR採檢，檢驗結果為陽性。

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後備指揮部說，隨即依規定啟動應變作業程序，進行營區消毒、重點疫調、分流、區隔管理等作業，持續監測與掌握人員健康狀況，並依依衛福部疾管署規定、「兵役法」第43條第1項第8款，針對確診及密切接觸人員辦理解召作業，並實施居家隔離，絕無隱匿未通報情事。

後備指揮部強調，面對防疫工作，沒有人能置身事外，將續依中央及國防部各項防疫政策與要求，落實防疫作為與整備，以確保部隊整體戰力。

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