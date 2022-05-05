防疫政策已有轉變！ 林靜儀提三點影響因素

林靜儀表示，今年的防疫政策因為3點轉變而和過去有所不同。（資料照）

2022/05/05 07:39

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委林靜儀3日透過臉書粉專公告確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）消息，因此在家居隔，出席立院質詢則是透過視訊。林靜儀昨晚在臉書發文表示，她症狀輕微，昨日依然靠線上工作一整天，而今年的防疫政策也因為3點轉變而和過去有所不同。

林靜儀表示，國內經過兩年多團結防疫，基本防疫知識都已經深入習慣中，對防疫認知與病毒概念多數已完備，與2020年對於病毒的不安已明顯不同。再來就是台灣施打的是「真正有防疫力」的疫苗，且疫苗覆蓋率相對足夠，目前Omicron傳播力雖強，但致病力較弱，民眾對於感染的恐懼降低，反倒是對於隔離造成的生活不便較為反彈。林靜儀指出，在嚴格防疫措施兩年多、大家也接種完疫苗後，回歸正常生活已是全民共識。

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林靜儀也提及以往流感季應對經驗，表示流感季出現症狀、到院檢查時若醫師懷疑為流感，才會給予流感快篩，若流感快篩陽性且無其他嚴重併發症，則給予克流感回家服用。大家也曾遇過同事確診為流感，都只是注意免疫力而已，沒有像目前這麼嚴格的匡列通報，「我相信政策會逐漸走向如此」。

針對快篩議題，林靜儀表示，快篩試劑下週數量應該會更多，請大家不用囤貨，至於快篩試劑價格爭議，林靜儀則說：「我常說，台灣是個吃米不知米價的地方啊。」

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