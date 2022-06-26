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    陳其邁走訪多納頭目家族 獲賜名「祖邁」

    高市茂林區多納部落頭目家族耆老鄧武來（右）賜名市長陳其邁（中）「Comay」（音「祖邁」，取陳其邁的「邁」音譯，意指多納魯凱族語的「黑熊」），左為多納部落女頭目羅馨。（記者蘇福男攝）

    高市茂林區多納部落頭目家族耆老鄧武來（右）賜名市長陳其邁（中）「Comay」（音「祖邁」，取陳其邁的「邁」音譯，意指多納魯凱族語的「黑熊」），左為多納部落女頭目羅馨。（記者蘇福男攝）

    2022/06/26 18:51

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市長陳其邁今天上午拜會茂林區多納部落頭目家族，獲耆老賜名「Comay」（音「祖邁」，取陳其邁的「邁」音譯，多納魯凱族語意指「黑熊」），代表勇氣、智慧，也象徵高雄，陳其邁笑說，以後他就可以嗆說「我是多納部落頭目家族的人」。

    陳其邁今天走訪茂林區，拜訪茂林、萬山及多納3個部落的傳統領袖，並與3個部落青年會會長及幹部相見歡，傾聽青年心聲，並前往「斯斯葛野式餐廳」，為年僅25歲的陳弘旭不畏疫情勇敢返回茂林部落創業加油打氣。

    多納部落耆老鄧武來並賜名陳其邁「Comay」（音「祖邁」），送上黑米束，表示永遠都是一家人，多納里青年會長盧家安解釋說，「祖邁」在魯凱族語是指「熊」的意思，不管任何人看到熊都會鞠躬，身分地位高，也代表智慧、勇氣，陳其邁欣然接受，並開玩笑說，以後他在外面就可以嗆說，「我是多納部落頭目家族的人」。

    茂林等3個部落青年會與市長陳其邁座談時，分別提出設置傳統青年會所、改善多功能籃球場設施、音樂類型活動提案的可行性、青年文化及體育活動等議題，陳其邁表示，他全力力挺，市府將在經費上積極協助，盡力滿足部落青年的期望。

    陳其邁並轉往萬山里視察簡易自來水建置工程，原民會表示，萬山簡易自來水工程目前已竣工，系統試運轉可正常供水，惟民生用水管線已使用50年，多處混亂老舊生鏽，造成水量不足及安全疑慮，陳其邁允諾市府會協助937萬元經費，2年內全面汰換陳年管線，保障部落鄉親的用水權益及安全。

    有關部落族人爭取吊橋建設事宜，陳其邁表示，將請建築師團隊評估規劃，完整考量承載重量及安全等，盼能盡快提供部落族人安全的吊橋，滿足大家的期待。

    多納青年與市長陳其邁座談，陳其邁允諾協助興建傳統青年會所，和舉辦大型音樂節活動。（記者蘇福男攝）

    多納青年與市長陳其邁座談，陳其邁允諾協助興建傳統青年會所，和舉辦大型音樂節活動。（記者蘇福男攝）

    陳其邁拜會茂林區多納部落頭目家族，受到家族成員的熱情歡迎。（記者蘇福男攝）

    陳其邁拜會茂林區多納部落頭目家族，受到家族成員的熱情歡迎。（記者蘇福男攝）

    市長陳其邁（左2）走訪茂林多納部落店家，力挺在地族人自產的愛玉冰。（記者蘇福男攝）

    市長陳其邁（左2）走訪茂林多納部落店家，力挺在地族人自產的愛玉冰。（記者蘇福男攝）

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