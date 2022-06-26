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    民進黨台南市黨部新任執評委出爐 林昱仲當選評委召集人

    民進黨南市黨部今日舉行第7屆第1次黨員代表大會及執評委選舉。（民進黨台南市黨部提供）

    民進黨南市黨部今日舉行第7屆第1次黨員代表大會及執評委選舉。（民進黨台南市黨部提供）

    2022/06/26 17:28

    〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨台南市黨部今（26）日舉行第7屆第1次黨員代表大會及執評委選舉，選出16位執委、9位評委，投票率達97%，並由林昱仲當選評委召集人，市黨部主委潘新傳頒發當選證書。

    潘新傳表示，黨部已正式形成輔選隊形，為年底選戰力拚市長連任與議會過半目標，同時為2024總統大選奠定最好根基，展現民進黨永續執政決心。此外，也期勉大家秉持初衷，成為黨員們的溝通橋樑、基層心聲，讓服務接地氣。

    市長黃偉哲與黨籍立委林俊憲、林宜瑾、陳亭妃、郭國文、王定宇、賴惠員，先後到場祝賀所有的黨代表當選人。台南市議會民進黨團總召劉米山也到場祝賀。黃偉哲除肯定黨部對黨務與選務的付出，更感謝大家一起共同努力，為台南市防疫成績繳出亮眼成績，也期許未來的台南市更好，成為最好的宜居城市。

    台南市黨部執行長張孟暉表示，這次共計18人角逐16席執委、11人爭取9席評委。執委16席當選人包括吳晨瑜、白進德、邱志初、林嬰君、江勝雄、許博信、林士傑、王靜安、余宜錫、潘怡儒、王方乃文、吳忠和、周明德、陳世輝、蔡和太、鄭順，第1候補李美官、第2候補王博埕。評委9席當選名單包括曾銘淞、洪榮俊、姜惠銘、楊王綉美、葉群英、方顯忠、蘇來椿、林昱仲、蔡坤霖，第1候補蔡芳茹。

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