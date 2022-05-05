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    資深議員想再戰！莊玉珠稱民進黨派系夾殺 台南市黨部回應了

    台南市前民進黨市議員莊玉珠（前中者）開記者會發表文宣指她想申請重回民進黨，卻遭黨內呂維胤及派系阻擋，同時會以無黨身分角逐下屆市議員。（記者王俊忠攝）

    台南市前民進黨市議員莊玉珠（前中者）開記者會發表文宣指她想申請重回民進黨，卻遭黨內呂維胤及派系阻擋，同時會以無黨身分角逐下屆市議員。（記者王俊忠攝）

    2022/05/05 19:34

    〔記者王俊忠／台南報導〕曾是民進黨台南市20餘年資歷市議員的莊玉珠，在2014年市議長選舉被控跑票、遭開除黨籍，2018年議員選舉落選。今年決定以無黨身分捲土重來，她今（5）日出面，指8年前議長跑票風波，法院判決已還她與丈夫清白，丈夫還將17萬元冤獄賠償捐助弱勢團體，但是她2年前想申請重回民進黨，卻被同選區市議員呂維胤派系阻擋，迄今不得其門而入。不過，呂維胤否認，市黨部也強調，莊玉珠重入黨申請當時獲市黨部通過，是到中執會才被否決。

    莊玉珠不解地說，8年前南市議長選舉涉跑票風波，她與另4名民進黨議員都被開除黨籍，其後，曾王雅雲與蔡秋蘭兩人透過司法訴訟勝訴，相繼恢復黨籍，唯有她因考量已逝公公蔡介雄是民進黨創黨元老，不忍心傷害黨，所以未對黨提訴訟，選擇走黨內仲裁方式找回黨籍，無奈心軟的她仍遭派系夾殺。

    莊玉珠在文宣直言，2020年間，她透過網路向民進黨中央黨部申請入黨，誰知入黨審查又回到南市黨部，其入黨案在市黨部執委會審查時遭同選區的呂維胤反對，重入黨申請又被打回票。她認為是否因與呂維胤是同選區，才被呂忌憚、一再阻她入黨，不然呂維胤是在怕什麼？

    莊玉珠也提及2018年市議長選舉也有跑票問題，被指沒投給黨提名人的陳怡珍、周麗津與吳通龍等議員，只被停權1年半，如今都已恢復黨籍了，她納悶質疑「難道申請重入黨有雙重標準？」。此次決定再披戰袍，是有很多支持者知道她受冤枉、難再回民進黨，為她抱不平，要她參選繼續服務鄉親，她也要找回民進黨創黨精神「清廉、勤政、愛鄉土」，不信正義、公理喚不回。

    她表示，8年前議長跑票風波後，有些撻伐聲音，民進黨為求自清，當時曾要求黨籍市議員到市黨部按捺指紋，但迄今黨部遲未公開指紋的真相，不免讓人質疑是否有魔鬼在裡面？她要請民進黨員公斷。

    舉例別人已恢復黨籍 呂維胤：搞錯對象

    呂維胤回應，反指莊玉珠指控是子虛烏有，他不是台南市黨部執評委或中央黨部執評委，無法參與黨部執委會審查，如何去擋莊玉珠回黨呢？如莊玉珠要說是其派系人馬擋駕，那請說清楚是哪些人在擋。

    呂維胤進一步表示，與他也同選區的周麗津在停權後已恢復黨籍，如有選舉地盤考量，那他如能擋莊玉珠回黨，照理也能擋周麗津恢復黨權才對，事實不然，他根本無力去擋莊、周回黨，如莊認為與周麗津或其他議員申請重入黨有雙重標準，那應該不是向他抗議，莊玉珠是搞錯對象了！

    民進黨台南市黨部主委潘新傳也指莊玉珠的重入黨申請案，當時在市黨部是有通過的，是到黨中央中執會否決的；莊所講的議員按捺指紋案，那是黨中央事務權責，非地方黨部權責，對莊決定以無黨身分參選市議員，他表達尊重。

    台南市前民進黨市議員莊玉珠發表文宣指她想申請重回民進黨，卻遭黨內呂維胤及派系阻擋、批黨對重入黨案審查有雙重標準，這份文宣將寄給台南南區、安平區的民進黨員瞭解。（記者王俊忠攝）

    台南市前民進黨市議員莊玉珠發表文宣指她想申請重回民進黨，卻遭黨內呂維胤及派系阻擋、批黨對重入黨案審查有雙重標準，這份文宣將寄給台南南區、安平區的民進黨員瞭解。（記者王俊忠攝）

    台南市前民進黨市議員莊玉珠（中者）開記者會發表文宣指她想申請重回民進黨，卻遭黨內呂維胤及派系阻擋、批黨對重入黨案審查有雙重標準。（記者王俊忠攝）

    台南市前民進黨市議員莊玉珠（中者）開記者會發表文宣指她想申請重回民進黨，卻遭黨內呂維胤及派系阻擋、批黨對重入黨案審查有雙重標準。（記者王俊忠攝）

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