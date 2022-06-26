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    國防部副部長柏鴻輝赴美開會臉書被盜 發布賣二手除濕機訊息

    國防部副部長柏鴻輝赴美國參加「蒙特瑞會談」，臉書帳號卻遭盜用發布販售二手除濕機的訊息。（資料照）

    國防部副部長柏鴻輝赴美國參加「蒙特瑞會談」，臉書帳號卻遭盜用發布販售二手除濕機的訊息。（資料照）

    2022/06/26 13:37

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部副部長柏鴻輝赴美國參加「蒙特瑞會談」，但其臉書帳號卻遭不肖人士盜用，並用其帳號發布販售二手除濕機的訊息，不過，相關文章已全數刪除。軍方人士表示，柏鴻輝已請秘書做好相關處置與防堵工作，且國軍官兵皆不會用臉書等社群軟體從事機密工作。

    柏鴻輝為空軍官校70年班畢業，曾任國防部中將常務次長、空軍參謀長等要職，2018年10月屆齡退伍後，曾任國防院副執行長，並於去年7月以文人身份接任國防部軍政副部長。由於柏鴻輝曾任我國駐美軍事代表團少將團長，熟悉國際事務，現為國軍對外重要人才。

    柏鴻輝近期隨國安會秘書長顧立雄赴美參加「蒙特瑞會談」，但有網友發現，柏鴻輝的臉書帳號近日於社團群組內，發布販售二手除濕機的訊息，稱「本人閒置一台除濕機，功能正常，無嗑碰，經常出差不用，想出售出去，有需要的聯絡我」。不過，相關貼文皆已刪除。

    對此，軍方人士證實，柏鴻輝的臉書帳號遭盜用，國軍得知此事後已做後續防堵工作，柏鴻輝亦跨海協請秘書處理，國軍官兵不會在臉書等社群軟體、平台上，從事涉及機密的工作。

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