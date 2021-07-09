蔡政府首位文人國防部軍政副部長 綠委認柏鴻輝適才適所

行政院今宣布，奉總統蔡英文核定，國防部軍政副部長由國防院副執行長柏鴻輝接任，這是蔡政府執政5年多來首位文人副部長。（資料照）

2021/07/09 11:41

〔記者吳書緯／台北報導〕行政院今宣布，奉總統蔡英文核定，國防部軍政副部長由國防院副執行長柏鴻輝接任，這是蔡政府執政5年多來首位文人副部長；對此，民進黨立委王定宇認為此項任命「適才適所」，指出柏鴻輝過去擔任將領時，就展現溝通長才，亦有駐美經歷具有國際觀，且民間社會交流密切，盼柏能深刻了解以「文人」擔任軍政副部長，所扮演的角色與肩負的期待。

根據國防部編制，國防部長之下設有2席副部長職務，軍備副部長由現役上將擔任，軍政副部長則可由現役上將或文職人員出任；前總統陳水扁、馬英九執政時期，皆任命無軍事背景的文官出任軍政副部長，直到2015年3月才由甫卸下上將戰略顧問職務的陳永康出任，直至2016年5月政權交接。

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不過，蔡總統2016年5月20日上任後，任命時任海軍司令的李喜明上將調任為軍政副部長，隨後歷任軍政副部長皆為現役將領，直到此次由已退役的柏鴻輝接任，成為蔡政府任內首位文人國防部軍政副部長。

柏鴻輝畢業於空軍官校70年班、空院83年班、戰院91年班、國立台灣大學EMBA國際企業管理碩士。軍職期間曾任駐美軍事代表團團長、空軍司令部政戰主任、政務辦公室主任、空軍司令部參謀長、國防部常務次長等職務，2018年12月1日退伍後，於國防安全研究院擔任副執行長。

長期待在立法院國防委員會的民進黨立委蔡適應今受訪表示，蔡總統長期期待軍政副部長一職由文人接掌，但軍政副部長需要有軍事背景、又有對美經驗、也要有和立法院的溝通能力，就目前檯面上的人選，柏鴻輝是唯一適合的人選。

對於柏鴻輝過往擔任國防部常務次長期間，在立法院的互動，蔡適應回憶，柏鴻輝很「黏」；蔡解釋，所謂的黏就是會為了國防部重要預算案找立委遊說支持，並且展現國防部的自信，因為許多國軍將領的口才不若立委口若懸河，常常覺得講不贏立委就不敢溝通，最後導致相關預算案無法通過，而柏鴻輝是蔡適應遇到的常務次長中，對於相關預算案要通過，最有使命感的一位。

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