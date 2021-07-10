國防部軍政副部長 柏鴻輝接任

行政院昨宣布，奉總統蔡英文核定，國防部軍政副部長由國防安全研究院副執行長柏鴻輝接任。（資料照 ）

2021/07/10 05:30

〔記者李欣芳、吳書緯／台北報導〕行政院昨宣布，奉總統蔡英文核定，國防部軍政副部長由國防安全研究院副執行長柏鴻輝接任。飛官出身的柏鴻輝曾任駐美軍事代表團團長，參與重大國防改革計畫，立委、學者昨受訪皆表示此項任命「適才適所」。

飛官出身 曾任駐美軍事代表團團長

柏鴻輝曾任國防部常務次長，二○一八年十二月以空軍中將退伍，之後於國防安全研究院擔任副執行長。柏鴻輝軍旅生涯歷練過空軍司令部政戰主任、國防部政務辦公室主任、空軍司令部參謀長等重要職務，亦曾兩度外派美國擔任駐夏威夷聯絡官與駐美軍事代表團團長，歷練完整。

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行政院發言人羅秉成表示，柏鴻輝畢業於空軍官校七十年班、空院八十三年班、戰院九十一年班、台灣大學EMBA國際企業管理碩士。柏鴻輝嫻熟國防軍事、戰術戰略事務，實際參與國防事務革新、服役條例修正、五年兵力整建及國會問政質詢等多項重大工作。

根據國防部編制，部長之下設有兩席副部長，軍備副部長由現役上將擔任，軍政副部長則可由現役上將或文職人員出任；蔡總統二○一六年上任後，軍政副部長一職皆由現役上將擔任，柏鴻輝則是蔡政府首位以退役將領身分接任軍政副部長。

立法院國防委員會立委蔡適應指出，軍政副部長需要有軍事背景、又有對美經驗、也要有和立法院的溝通能力，就目前檯面上，柏鴻輝是唯一適合人選。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正表示，柏擔任過政務辦公室主任、又任常務次長多年，擔任軍政副部長適才適所，且在當前對美合作非常重要的時刻，柏鴻輝兩度駐美經驗，讓他能有許多經驗可發揮。

與柏鴻輝有共事經驗的國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪提到，柏鴻輝處事偏向企業管理的精神，抓大方向、任務導向為主，或許是空軍的背景，常年一瞬間決定生死的情況，所以細節看得很開，反而避開見樹不見林的盲點。

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