台美戰略會議「蒙特瑞會談」 海巡署長周美伍首度參與

海巡署署長周美伍（圖）率海巡相關人員前往美國拜會美國海岸防衛司令部進行雙方海巡交流，首度參與「蒙特瑞會談」，格外引人注目。海巡署對此則低調不願證實。（資料照）

2021/09/15 12:48

〔記者邱俊福／台北報導〕台美間一年一度的國安高層重要軍事戰略安全對話「蒙特瑞會談」，日前由國安會秘書長顧立雄率國安、外交部長吳釗燮、國防、外交等相關人員一行低調赴美參與，當中海巡署署長周美伍則於今年三月台美海巡簽訂合作備忘錄後，首度率海巡相關人員參與該會議，並跟美國海岸防衛司令部高層對話，對備忘錄中雙方海巡機關未來互動模式進一步交流，強化雙方的合作關係。

台美在國安、外交、國防等領域，每年都有舉辦例行性的官方秘密對話管道，包括軍事安全會議「蒙特瑞會談」（Monterey Talks）、國防檢討會談（Defense Review Talks），外交領域的「台北政治軍事對話」（Political and Military Dialogue），以及台美高層會談、又稱「特殊管道對談」等，皆為不公開會議，出席人員則由雙方事先研議名單。

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今年三月，台美共同宣布簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，海巡署對此表示，透過備忘錄，未來雙方將強化對話交流、訓練計畫、建構合作及資訊分享平台，全面提升台美海巡合作深度及廣度。

此後，台美海巡上月傳出於花蓮外海28浬處舉行首度聯合操演，我國由四千噸級的「嘉義艦」領軍，共四艘各型艦艇參與，美方則基於保密，未開啟航行相關訊號。不過海巡署強調僅是例行訓練，未有美國海巡艦艇加入。

這次，海巡署署長周美伍率海巡相關人員前往美國拜會美國海岸防衛司令部進行雙方海巡交流，也首度參與「蒙特瑞會談」，格外引人注目。海巡署對此則低調不願證實。

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