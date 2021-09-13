吳釗燮、顧立雄赴美高層對談傍晚返國 孫曉雅搭不同班機抵台

日前低調赴美訪問的外交部長吳釗燮於傍晚返抵國門。（記者姚介修攝）

2021/09/13 19:46

〔記者姚介修/桃園機場報導〕日前低調赴美訪問的外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄等一行人，與美方高層會面進行每年一度的台美高層對談（又稱「特殊管道對談」（Special Channel）及軍事安全會議「蒙特瑞會談」（Monterey Talks）後，於傍晚返抵國門，安排相關訪問行程的美國在台協會處長孫曉雅也搭乘不同班機於傍晚回台。

國安高層此行訪美為期一週，我方人員包括吳釗燮、顧立雄、國安會副秘書長徐斯儉、多名國安會諮詢委員及外交部、國防部人員。

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這次台美會議包括國防、外交、國安等議題，也是每年例行性的官方對話管道，包括軍事安全會議「蒙特瑞會談」、國防檢討會談（Defense Review Talks），外交領域的「台北政治軍事對話」（Political and Military Dialogue），以及台美高層會談等，該會議為不公開會議，並視對談議題由雙方研議出席人員。

據了解，「特殊管道對談」多是由台灣國安會秘書長與白宮副國安顧問主談。2019年5月時任國安會秘書長李大維訪問美國時，會晤美國國安顧問波頓，也是自台美斷交後雙方國安高層首長首次會晤。

「特殊管道對談」台灣代表團於傍晚搭乘長榮航空班機由美國紐約飛抵台灣，下午5點41分落地，外交部長吳釗燮先行步出機門，面對媒體只說「謝謝大家，辛苦了！」，接著就是國安會秘書長顧立雄及相關隨行外交部、國安會、國防部等人員，由於機場仍是入境加強檢疫，所有人員申請禮遇，在疾管署入境辦公室進行入境採檢手續，隨後才離開機場。

而安排會談相關事宜的美國在台協會處長孫曉雅，也在稍晚6點6分搭乘美國聯合航空班機返回台灣，同樣是禮遇在疾管署入境辦公室完成採檢手續，才離開機場。

日前低調赴美訪問的國安會秘書長顧立雄於傍晚返抵國門。（記者姚介修攝）

安排代表團相關訪問行程的美國在台協會處長孫曉雅也搭乘不同班機於傍晚回台。（記者姚介修攝）

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