習近平延任後將「統一台灣」 官員：可能奪取金門「以武逼統」

習近平將於今年底「二十大」延任，我官員分析，習為鞏固永久掌權正當性，未來可能出兵「統一台灣」，對台工作會更強硬。（圖擷取自「金磚國家領導人第十四次會晤」官網）

2022/06/26 11:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕外界盛傳中國領導人習近平與國務院總理李克強不和，關於中南海政治情勢如何影響台海安全？熟稔兩岸事務的官員分析，習近平仍大權在握，李克強若沒搞好經濟，今年應該就會下台。習於年底「二十大」延任後，為鞏固永久掌權正當性，未來可能出兵「統一台灣」，不排除中共會先奪取金門離島，「以武逼統」要台灣政治談判。

官員指出，習近平與李克強兩人「內鬥」根本不是真的，國務院本來就管經濟的，過去習抓的較緊，現在放權給李克強去做，成功就歸功於習近平，失敗搞砸就順勢推給李克強，不會讓李克強聲勢「功高震主」，今年過不了關，李克強就會下台，國務院總理很有可能換人。

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據分析，習近平大權在握非常穩固，並無受到結構性的挑戰，中共軍方定「習核心」為一尊，黨內以「習思想」為指導地位，中共權力高度集中於習一人，無指定任何「儲君」接班人，有別於「十八大」山頭林立情形。

不過，習近平「二十大」延任後，中共內部會去反思，江澤民、胡錦濤只做兩任，習近平憑什麼做第三任？習延任的正當性將被挑戰。江、胡時代，中國經濟成長率8%、9%以上，習執政今年只剩2%，到底有什麼資格延任？

官員批評，毛澤東是打天下有開國功勳，鄧小平是中共元老及推動改革開放，習近平有做過什麼？所有「政績」都寫未來式的，例如中華民族偉大復興夢，正當性完全不足。而且習近平的反貪打腐、脫貧攻堅、共同富裕，都是人民感受不到的，當中國經濟持續下滑，以後都會遭到質疑。

官員強調，習近平為了鞏固正當性，「統一台灣」就成了他具體能做的，而且這是歷任中國領導人都做不到的事，這也是唯一不會被挑戰的目標，所以習近平延任對台灣特別危險，兩岸發生戰爭的可能性極高。

他提醒，中共若沒把握全面進犯台灣，可能學俄羅斯當年占領克里米亞一樣，先拿金門、馬祖等離島，或許金門人會認為中共不會打，要打也是先打台灣。但從習近平的角度思考，「雖吃不下台灣，還是可以咬你一口」，尤其金馬不是《台灣關係法》協防範圍，美國不會為了金門出兵，中國佔領金門後就可震撼台灣，「以武逼統」要台灣走上談判桌。

值得觀察的是，一旦中共拿下金門，可能會在金門舉行公投，對外聲稱金門自願回歸祖國，屆時習近平可對外宣稱，已經收復台灣一部分，他做到歷任領導都辦不到的事，證明只有他能完成解決台灣的歷史任務，藉此鞏固歷史地位，其餘的以後慢慢來。

官員強調，柯文哲講說要蓋金廈大橋，若不是對國家安全無知，就是在迎合習近平「新四通」，整天與中共眉來眼去。今年中共「二十大」後，台灣處境會更危險，「統一台灣」會步步進逼，中共不會因俄國侵烏受挫，就停止對台武統計畫，反而更強化準備不足部分。

他指出，習近平延任後，若內政表現不好，中國經濟持續下滑，統治正當性被質疑，越有可能對台動武，台灣一定要強化防衛及戰備，學習烏克蘭誓死保衛國家，不然若被中共統治，恐有成千上萬台灣人被送往集中營。

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