中共內部權鬥激烈 2022年19名高官落馬

中共內部權鬥激烈，中共中央啟動第九輪巡視工作以來，2022年已有19名高官落馬。（記者陳鈺馥攝）

2022/06/02 09:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會公布「大陸情勢季報」顯示，中國領導人習近平今年要求開好「二十大」，強調維護黨領導及習核心，並於中央政治局常委會強調「動態清零」不動搖；中共內部權鬥激烈，中共中央啟動第9輪巡視工作以來，2022年已有19名高官落馬。

中共中央巡視工作領導小組4月完成對中紀委、中辦等25家中央和國家機關巡視進駐工作。包括北京市政協副主席于魯明、西藏副主席張永澤、廈門人大常委會原主任陳家東、遼寧省副省長郝春榮等19名中管幹部落馬；杭州市委原書記周江勇遭提起公訴，累計今年已有9名落馬高官被起訴。

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在軍事方面，2月24日俄烏戰爭爆發當天，中央軍委訓練管理部仍強調抓緊「應急應戰」準備；報告研判，「應急應戰」不是高強度正規作戰，沒有任何武統台灣的成分。

值得注意的是，習近平今年向共軍發布開訓動員令，強調軍事訓練轉型及應急應戰能力，卻未提「貫徹習近平強軍思想」，而是「堅決貫徹黨中央和中央軍委決策指示」，此似有違常理，但看不出習近平軍權鬆動，留下謎團有待解答。

另外，習近平今年晉升7名上將，為中共「二十大」軍隊高層人事進行部署，確保抓緊槍桿子。由於習過於看重講政治，出現「紅大於專」（政治信念比專業知識重要）現象，大陸軍色彩開始回溫。目前共軍五大戰區司令員清一色都是陸軍將領，不符合從本土防衛向外向型攻防兼備戰略轉型的要求。

據分析，中共海軍陸戰隊首任司令員孔軍去年底調升東部戰區陸軍司令員駐地福州，職務上是跨軍種調任，但任務契合度高，據信這與加強對台演訓作戰任務有關。

在香港方面，北京當局對香港情勢仍高度戒慎，近期中共涉港系統進行人事異動，前新疆武警總隊參謀長彭京堂調任解放軍駐港部隊司令；北部戰區政治工作部副主任賴如鑫少將調任駐港部隊政治委員；中國社科院副院長王靈桂、前駐巴西大使楊萬明出任港澳辦副主任。

報告指出，彭京堂調任駐港部隊，是中共罕見的跨軍種任命，也是首次由武警部隊、具反恐經驗者擔任解放軍駐港司令。北京任用其鎮守香港，反映北京並未認為香港局勢已隨「港版國安法」的實施而塵埃落定。此外，王靈桂研究領域包括全球戰略、反恐及伊斯蘭教、港澳事務、一帶一路、信息情報等，其調任港澳辦或有助北京應對港澳事務中的外部勢力問題。

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