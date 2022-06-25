親薦Kolas新書 賴清德憶往事：她的果敢與勇氣源自父親

賴清德親筆推薦Kolas新書《愛是一條線》，並談起與其父相識的過往。（資料照）

2022/06/25 13:15

〔記者陳政宇／台北報導〕年底選舉戰鼓擂起，有望代表民進黨參選花蓮縣長的總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡），近日出版新書《愛是一條線》紀念已故的父親，獲總統蔡英文、副總統賴清德親筆推薦。憶及與Kolas父親相識的經過，賴清德直言，「原來Kolas的果敢與勇氣，是源自於她的父親」。

Kolas的父親去年底過世，她收住悲傷，陪同賴清德副總統出訪友邦宏都拉斯，並利用回國隔離期間書寫對父親的思念，還有傳承自己對身分、土地、傳統的信念。終於，《愛是一條線》於本月20日正式出版，Kolas也將於28日下午在誠品信義店舉行新書發表會。

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賴清德在推薦序中表示，Kolas兩年前曾探詢父親Yotaka的醫療問題，直到幾個月後，賴清德才在Halawan部落與其父首度碰面。賴清德說，Yotaka先生為了生存發展，一路靠著自己念到大同工學院，通過海選去日本受訓，回台後在日本的公司擔任工程師，一名來自花東的原鄉小孩，在那個年代是何其不容易，又是何等勇敢堅強。

當Yotaka先生透露對母親的思念，賴清德坦言，他好似看到自己，也想到母親茹苦含辛，必須身兼好幾份工作，自己每天早上起床上學前她已經去上班，每天晚上上床睡覺後她才下班回家，他與Yotaka先生對母親的思念則一模一樣，也讓賴清德忍不住噙著淚水。當Yotaka先生神采奕奕地談起天主，還做了許多首聖歌，並每天都為賴禱告；賴清德聽聞後大為感動，眼淚再也忍不住流下來。

賴清德直指，愈認識Yotaka先生，就愈清楚原來Kolas勇於追逐夢想，追求認同的勇氣，其實是源自於她的父親。

賴清德說，Yotaka先生過世後，Kolas沒讓哀傷影響工作，仍積極協助自己完成蔡英文交付出訪友邦的使命。她甚至利用出訪回國隔離的14天寫了一本紀念她爸爸的書，這是一本難得的好書，刻畫了父女情深，也展現了身分認同，更虔誠的呈現對天主的信仰，和面對死亡的豁達，很值得大家一讀。

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