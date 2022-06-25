參戰花蓮縣長起手式？蔡英文：期許Kolas為鄉親服務

Kolas Yotaka被看好代表民進黨參選花蓮縣長。（翻攝自Youtube頻道）

2022/06/25 06:35

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨花蓮縣長人選尚未亮牌，傳黨內鎖定總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）出戰。Kolas本月20日出版新書《愛是一條線》，紀念她已故的父親，總統蔡英文更親筆撰寫推薦序，「期許Kolas把這份來自花蓮土地上的勇氣和精神，奉獻給這片土地，為花蓮鄉親服務，為花蓮的進步而努力，讓花蓮人可以因家鄉而驕傲」。

出身花蓮縣玉里鎮的Kolas，去年四大公投時期曾密集回鄉助講，也常在社群媒體關切花東民生議題，基層勸進出戰花蓮縣長的呼聲不斷。隨著年底選戰步伐接近，Kolas近日動作頻頻，20日出版新書《愛是一條線》，並錄製父親創作曲《就這樣我愛》的MV，被外界解讀為參選起手式。

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關於新書《愛是一條線》，Kolas介紹，這是要紀念她去年底過世的父親，講的是親情、認同、與土地。從2018年擔任行政院發言人開始，在臉書粉絲專頁不管談什麼，她最常被慘烈攻擊的項目就是名字，例如用一些不堪的漢字音譯。

事實上，「Kolas是我父親給我的名字，Yotaka是他的名字」，Kolas說，自己與父親的名字緊緊相連，每次看見那些留言，她經常會有一種愧疚：父親因為她的工作，跟著一起被辱罵、扭曲、誤解。其實父親不希望自己愧疚，他捍衛女兒，要她切勿退縮，父親生前總是說，「妳的榮譽就是我的榮譽」，並認為只要人間有愛，就像耶穌那樣愛我們，終有一天，問題會獲得解決，人們會理解。

蔡英文在推薦序中表示，Kolas是總統府發言人，這次她出新書，「換我來為她發言，希望更多人能透過這本書，認識優秀、溫暖和堅韌的Kolas」。在閱讀這本書的時候，她看到Kolas與其父親相處的點滴，也看到她的家族是如何把溫柔、堅毅的精神，代代傳承下來。

蔡英文特別提到，讓她印象深刻的，就是出身花蓮阿美族的Kolas，在辦公室裡，有一張祖母的照片和一塊來自花蓮的石頭，用來時時刻刻提醒自己，不要忘記自己從哪裡來，也不要忘記自己的使命。Kolas是取自祖母的名字，也是父親對她的期許，希望她能夠像祖母一樣美、善、真，「Kolas確實做到了！她用美、善、真的態度，努力撕去他人對原住民、對女性的刻板印象」。

蔡英文說，在求學期間，Kolas就投入原住民族運動、社會運動，積極參與公共事務，展露出實踐公平正義的抱負。投入職場二十多年來，她不論是擔任主播、地方局處首長、立法委員或是發言人，都用自己的能力為社會和國家帶來貢獻，也期待用自己的經驗，回饋她最關心的家─花蓮。

最後，蔡英文表示，很高興能和Kolas共事，從她的身上，看見一位溫柔、堅毅又富有內涵的女性，在職場上獨當一面，相信這是花蓮這片寬闊的土地、以及阿美族特有的韌性，給她的養份。蔡英文也期許Kolas，把這份來自花蓮土地上的勇氣和精神，奉獻給這片土地，為花蓮鄉親服務，為花蓮的進步而努力，讓花蓮人可以因家鄉而驕傲，讓東台灣開花結果，綻放出美麗的光芒。

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