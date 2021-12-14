頻繁回鄉為參選花蓮縣長？ 總統府發言人Kolas：稍安勿躁

總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天到花蓮參加縣黨部公投說明會。（記者王錦義攝）

2021/12/14 19:32

〔記者王錦義／花蓮報導〕總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）近期頻繁回家鄉花蓮縣宣講公投，外界盛傳她是最有可能代表綠營參選下屆縣長人選，Kolas今天回應說，相信民進黨中央會有不同考量跟規畫，做出最好的選擇、最優秀的人選，要大家「稍安勿躁」。

Kolas出身花蓮縣玉里鎮，近期每周末都密集回鄉助講公投，上周六原民會在花蓮辦政策座談會，也見到她的身影，頻繁回鄉，讓外界對她是否參選更加好奇。被問到是否參選縣長時，她坦言，過去從來沒有想過，也解釋最近常回鄉是為了宣講政府針對公投四案的立場跟理念。

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Kolas說，知道大家都很關心花蓮縣長選舉，相信黨中央一定會選出可以為花蓮服務、最優秀的人選，黨中央會做出最好選擇。至於是否曾被徵詢？她說，的確有很多人討論，但都是非正式的，所以「一樣是那句老話，花蓮是我們重要的選區，民進黨一定會挑選出最適合最強的人選。」

媒體詢問Kolas心目中適合的花蓮縣長參選人選，她說，民進黨很愛花蓮，適合參選的人也大有人在，她認為，要最關心、深刻了解花蓮人的需要，以及了解花蓮人需要改變的點的人，這樣的人最適合。

Kolas在宣講時說，她走訪花蓮很多點，很多人還是不清楚什麼是「三接」、「核四」，甚至有民眾跟她反應，地方上傳謠言說：「如果不同意就不用去投票，因為沒投票就是不同意。」她覺得這很違反民主精神，她希望「有不同的聲音，可以很自由自在，討論自己的意見，真正落實民主精神、空氣及氛圍」，這樣的自由應該要回來花蓮。

總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天到花蓮參加縣黨部公投說明會。（記者王錦義攝）

總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天到花蓮參加縣黨部公投說明會。（記者王錦義攝）

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