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    37％民眾不認同以九二共識與中國對話 蔣萬安：地方交流更重要

    國民黨台北市長參選人蔣萬安受邀出席中山區江寧里補辦母親節活動受訪。（蔣萬安辦公室提供）

    國民黨台北市長參選人蔣萬安受邀出席中山區江寧里補辦母親節活動受訪。（蔣萬安辦公室提供）

    2022/06/25 12:29

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨智庫近日針對美中台日關係及外交、兩岸外交策略看法進行民調，台灣是否應該以「九二共識」與中國大陸對話，有26%的人認為應該，37%的人認為不應該。國民黨台北市長參選人蔣萬安今早出席中山區江寧里補辦母親節活動，蔣強調，地方之間的交流更顯重要。

    蔣萬安表示，其實現在中央與對岸官方交流停滯，地方之間的交流更顯重要，希望未來在符合市民期待下，包括像雙城論壇都能持續舉辦，針對很多經濟民生議題能相互交流，這才是他們的期待。

    媒體問台北市長柯文哲近日提出建「金廈大橋」聯結金門和廈門，是否贊成興建？蔣萬安對此表示，其實大家都有討論，他也看到民進黨2015年立委參選人有提出這樣的政見，也說是和蔡英文總統的共同政見。

    蔣萬安表示，2016年民進黨全代會也有人提案，說要來評估興建，這些都可以提出來大家好好討論，而不要說自己提可以，別人提就扣紅帽子，這樣就雙標了。

    媒體也提到，蔣稱上任後會恢復發放重陽禮金，但台北市長柯文哲表示那些錢會撥給長者福利使用，蔣對此表示，敬老金是對長輩的一個尊重，北市議會也通過自治條例、行政院函文宣布未違憲，希望北市府依法行政編列相關預算，讓北市長輩和其他縣市長輩一樣，得到應有的尊重；長者照顧、社福及長照資源分配，他會寫在市政白皮書，接下來會陸續讓大家知道。

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