國民黨借不到場地還反咬 桃市府：自己搞烏龍還檢討別人

國民黨租借桃園市立體育館召開全代會未果，文傳會副主委林家興質疑「到底你們是有多少人要打羽毛球，一定要借用最大的綜合體育場。」，遭市府發言人詹賀舜回擊「自己借場地搞烏龍，卻要檢討打球的人數，這沒道理，也很霸道」。（擷自臉書）

2022/06/24 21:14

〔記者謝武雄／桃園報導〕國國民黨租借桃園市立體育館召開全代會未果，文傳會副主委林家興還原始末，並認為「這沒有政治力介入，誰信！」；市府發言人詹賀舜說「自己借場地搞烏龍，卻要檢討打球的人數，這沒道理，也很霸道。」

林家興質疑「到底你們是有多少人要打羽毛球，一定要借用最大的綜合體育場。」詹賀舜也回擊「自己借場地搞烏龍，卻要檢討打球的人數，這沒道理，也很霸道」，還說公教人員杯羽球賽行之有年，連前縣長吳志揚時期也都在此舉辦，並非首次在該場地舉辦賽事。

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詹賀舜說，國民黨從電話聯繫、派員現勘，都未送出公文，直到23日當天才將公文送達，租借程序尚未完成，因此，沒有所謂拒借問題；因為租借體育場應檢附場地借用申請表、活動計畫書，經核可後始得借用，並非電話洽詢即可租借。

此外，多人申請使用體育館使用，若時段重疊，依「桃園市政府體育局運動場館及附屬設施使用管理要點」第八點規定，體育活動優先於民間團體活動。

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