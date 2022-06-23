國民黨借不到桃園巨蛋批桃市府東廠2.0 體育局：無臨時拒借

國民黨質疑桃園市政府體育局臨時拒借桃園巨蛋，是打壓異己的「東廠2.0」。體育局運動設施科長姜相維說，體育局從未告知國民黨當天可供租借。（資料照）

2022/06/23 18:50

〔記者周敏鴻／桃園報導〕國民黨第21屆第2次全國代表大會預定8月28日在桃園市立綜合體育館（簡稱「桃園巨蛋」）舉行，國民黨今天質疑，桃園市政府體育局臨時拒借桃園巨蛋，是打壓異己的「東廠2.0」。體育局運動設施科長姜相維說，體育局從未告知國民黨當天可供租借，何來臨時反悔之說。

國民黨文化傳播委員會發布的新聞稿中寫道「先前與桃園市體育局多次聯繫，均確認檔期有空，桃園市府臨時反悔」，姜相維說，國民黨6月14日曾電洽體育局，詢問8月26日到28日租借桃園巨蛋一事，之後也曾派員到現場勘查，但洽詢過程、場勘過程中，體育局從未回覆該時段可供租借，更沒有新聞稿指控的情事。

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姜相為強調，依據「桃園市政府體育局運動場館及附屬設施使用管理要點」，租借體育場應檢附場地借用申請表、活動計畫書，經體育局核可後才能租借，並非透過電話或口頭洽詢，就能租借。

國民黨想租借桃園巨蛋的日子，已有羽球體育活動申請租借，姜相維說，上述要點中也書明了各場館設施於同一時段有多數人申請使用時的使用順序，體育活動應優先租借；國民黨23日才來文申請，尚未完成租借程序，體育局絕無臨時拒借等情事。

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