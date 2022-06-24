國民黨借嘸桃園巨蛋竟嗆「東廠」 鄭運鵬諷：別用慣特權

鄭運鵬指出，羽毛球比賽與國民黨全代會同時申請租借桃園巨蛋，按順序應由體育活動優先。（記者陳政宇攝）

2022/06/24 12:13

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨全國代表大會原擬8月28日在桃園巨蛋舉行，國民黨質疑，桃市府體育局臨時拒借桃園巨蛋，是打壓異己的「東廠2.0」。對此，立法院民進黨團幹事長鄭運鵬今日說明桃園巨蛋的租借順序，並奉勸國民黨別用慣特權，「別人不借，都好像是在打壓他們」。

鄭運鵬今日在民進黨團記者會上表示，桃園市府對小巨蛋體育場館的租借順序，第一優先是運動賽事，第二是市政府活動，第三才是民間活動，包含展覽、宗教法會和政黨活動，不會被排除，但順序在後面。

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鄭運鵬說，經了解，羽毛球比賽和國民黨全代會同時提出申請，照順序是羽毛球比賽優先，不能因為國民黨要開全代會，就喬掉別人的羽毛球賽，這都有發公文給市府體育局，而國民黨指控桃市府變成「東廠」，好像國民黨要借、別人就要讓位，是沒有道理的，這是一個公平機制，體育賽事在運動場館本來就該優先。

「希望國民黨不要特權用習慣，別人不借給你，都好像是在打壓他們」，鄭運鵬強調，桃園還有其他好地方，歡迎國民黨來桃園舉辦全代會，身為前桃園縣長的國民黨主席朱立倫應該很清楚，為一個場地講東講西其實沒意思，也顯示出朱好像不太了解現在的桃園。

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