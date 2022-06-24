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    遭假新聞網站「每日蘋果」抹黑攻擊 林智堅今提告

    遭假新聞網站「每日蘋果」抹黑攻擊，林智堅今提告。（圖擷取自網站、資料照，本報合成。）

    遭假新聞網站「每日蘋果」抹黑攻擊，林智堅今提告。（圖擷取自網站、資料照，本報合成。）

    2022/06/24 19:38

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長林智堅轉戰桃園市長，近期卻履傳出對他不利的假訊息，包括名嘴指他在輪胎行縱火案「姍姍來遲」外，近日又有假新聞網站傳出「油尖旺的四人幫」的內容農場負面假新聞，對此，市府今天下午已委託律師正式提告。

    新竹市府表示，昨日有一則針對市長林智堅與新竹市政府的不實訊息在網路上散布，該篇內文通篇杜撰、子虛烏有，更以「每日蘋果」為名偽裝成「網路新聞」，且文章並未具名，顯然為有心人士惡意編造，企圖混淆視聽。

    市府表示，今天市長林智堅和市府已委任律師提告「每日蘋果」網站與散播該訊息的特定人士，以捍衛市府與市長名譽，警局也已受理調查。

    市府指出，「每日蘋果」網站以疑似內容農場方式，轉發刊載各家新聞，府內資訊人員初步研判，該網站公司位址在新加坡，IP位址則在美國，昨日更發布一則訊息，影射林智堅市長與新竹市政府涉及不法情事。

    市府法制科指出，捏造杜撰訊息的行為，已涉觸犯刑法侮辱、誹謗、妨礙信用等，市府已委任律師追訴相關人員之法律責任，將根據刑法第140條之侮辱公務員執行之職務罪、第309條第1項公然侮辱罪、第310條第2項加重誹謗罪、第313條第2項妨害信用罪提告，捍衛市府與市長名譽，以正視聽。

    市府也呼籲民眾，接獲來源不明的訊息時，勿隨意散播、轉傳。昨日經民眾舉報市府，已有個人帳號將相關訊息散播於Line社群「關埔重劃區－光埔空中廊道促會」與臉書社團「新竹踢爆王」2處，市府也會後續追究相關法律責任。

    遭散播假新聞抹黑攻擊等內容農場、新竹市長林智堅和市府今已委託律師提告。（記者洪美秀翻攝）

    遭散播假新聞抹黑攻擊等內容農場、新竹市長林智堅和市府今已委託律師提告。（記者洪美秀翻攝）

    假新聞網站傳出「油尖旺的四人幫」的內容農場負面假新聞，攻擊市長林智堅與新竹市政府，市府今天下午已委託律師正式提告。（圖擷自網站）

    假新聞網站傳出「油尖旺的四人幫」的內容農場負面假新聞，攻擊市長林智堅與新竹市政府，市府今天下午已委託律師正式提告。（圖擷自網站）

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